തേജസ് എക്സ്പ്രസ് വൈകി; യാത്രക്കാർക്ക് ആദ്യമായി നഷ്ടപരിഹാരം, ചെലവ് 1.62 ലക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ മൂന്നു മണിക്കൂറിലധികം ട്രെയിൻ വൈകിയതിനു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ യാത്രക്കാർക്കു നൽകേണ്ടി വരുന്നത് 1.62 ലക്ഷം രൂപ. ഡൽഹി– ലക്നൗ തേജസ് എക്സ്പ്രസിലെ 950 യാത്രക്കാർക്കാണ് ഐആർസിടിസി ഇത്രയും തുക നൽകേണ്ടത്. റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണു ട്രെയിൻ വൈകിയതിനു യാത്രക്കാർക്കു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഈ മാസം 19ന് ലക്നൗവിൽനിന്ന് രാവിലെ 6.10ന് യാത്ര തുടങ്ങേണ്ട തേജസ് ട്രെയിൻ 9.55ന് ആണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.25 ന് എത്തേണ്ടതിനു പകരം വൈകിട്ട് 3.40ന് ആണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചത്. തിരികെ വൈകിട്ട് 3.35ന് എടുത്ത് 10.05ന് ലക്നൗവിൽ എത്തുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഷെഡ്യൂൾ. എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽനിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയത് 5.30ന്. ലക്നൗവിൽ എത്തിയതാകട്ടെ രാത്രി 11.30നും.



ലക്നൗ– ഡൽഹി റൂട്ടിലെ 450 യാത്രക്കാർക്ക് 250 രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും. ഡൽഹി– ലക്നൗ റൂട്ടിലെ അഞ്ഞൂറോളം യാത്രക്കാർക്ക് 100 രൂപ വീതമാകും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയെന്നും റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി.



