പൊടുന്നനെ ഇരച്ചുകയറി; വെള്ളത്തിലായി ഹൈബിയുടെ വീടും കാറും: വിഡിയോ

കൊച്ചി∙ ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയിൽ ഹൈബി ഈഡൻ എംപിയുടെ വീടും കാറും മുങ്ങി. അരമണിക്കൂറിൽ വീട്ടിലെ പല സാധനങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായെന്നു ഹൈബിയുടെ ഭാര്യ അന്ന ലിൻഡ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ വെള്ളം പൊങ്ങാറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഇതാദ്യമാണെന്നും അന്ന ലിൻഡ പറഞ്ഞു.



എന്നാൽ മഴയ്ക്ക് മുൻപേ കാനകൾ കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കാത്തത് ഇന്നത്തെ ദുരിത പെയ്ത്തിൽ കൊച്ചി മുങ്ങാൻ കാരണമെന്ന് നിവാസികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു. കഴി‍‍ഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് പോലും വെള്ളം കയറാത്തിടത്താണ് ഇന്നലത്തെ മഴയിൽ മുങ്ങിയത്. പ്രളയത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപായി പ്രവർത്തിച്ചയിടങ്ങളും ഇന്ന് വെള്ളത്തിലാണ്. കോടികൾ കാനകൾക്കായി ചിലവിട്ടെന്നും ചിലർ ആരോപിച്ചു.



അതേസമയം കൊച്ചിയില്‍ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. കലൂര്‍ സബ്സ്റ്റേഷനില്‍ ഒന്നരമീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ വെള്ളം കയറി. കലൂര്‍, ഇടപ്പള്ളി. പാലാരിവട്ടം സെക്ഷനുകളില്‍ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. നാളെയേ വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാകൂ. ഫയര്‍ഫോഴ്സ് 10 പമ്പുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം വറ്റിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൊച്ചിയിൽ മഴ തുടരുകയാണ്.

English Summary: Many Roads in kochi waterlogged due to heavy rain, House of Hibi Eden also affected