പണം, മദ്യം, ലഹരിമരുന്ന്; മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹരിയാനയിലും ഒഴുകിയത് 156 കോടി രൂപ

ന്യൂഡൽഹി∙ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹരിയാനയിലും ഇത്തവണയെത്തിച്ചത് വൻ തുകയും ലഹരിവസ്തുക്കളും. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളേക്കാൾ ഇത്തവണ പിടിച്ചെടുത്ത പണത്തിലും ലഹരിവസ്തുക്കളിലും സൗജന്യമായി വോട്ടർമാർക്കു കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന വസ്തുക്കളിലും വൻ വർധനവാണുണ്ടായതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി 156.94 കോടി രൂപയുടെ വസ്തുക്കള്‍ പിടിച്ചെടുത്തതായി കമ്മിഷനിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവ് നിരീക്ഷിക്കൽ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ജനറൽ ദിലിപ് ശർമ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

പിടിച്ചെടുത്തതിൽ 60.69 കോടി രൂപ പണമാണ്. 23 കോടിയിലേറെ രൂപ വിലവരുന്ന മദ്യവും 19.5 കോടിയിലേറെ വിലയുള്ള ലഹരിവസ്തുക്കളും പിടികൂടിയവയിൽപ്പെടുന്നു. 2014ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്തത് 30 കോടി രൂപയുടെ വസ്തുക്കളായിരുന്നു. ഇത്തവണ വർധനവ് അഞ്ചിരട്ടി!

ഹരിയാനയിൽ 2014ൽ 8.58 കോടി രൂപയുടെ വസ്തുക്കളായിരുന്നു പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇത്തവണ അത് മൂന്നിരട്ടിയായി വർധിച്ച് 24.17 കോടിയിലെത്തി. പ്രവർത്തനത്തിൽ തകരാറിനെത്തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിലെ 525 ബാലറ്റ് യൂണിറ്റും 481 കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും 2800 വിവിപാറ്റ് യന്ത്രങ്ങളും മാറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നതായി ഡപ്യൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ സുദീപ് ജയിൻ പറഞ്ഞു. ഹരിയാനയിൽ 47 ബാലറ്റ് യൂണിറ്റും 35 കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും 326 വിവിപാറ്റ് യന്ത്രങ്ങളും മാറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവന്നെന്നും ജയിൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: Seizure of cash, drugs see massive jump in Maharashtra, Haryana as compared to last assembly polls