‘ഭീകരത ചെറുത്തില്ലെങ്കിൽ, ഇനിയും പാക്ക് മണ്ണിൽ കയറി ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കും’

ശ്രീനഗർ∙ കശ്മീർ ഗ്രാമങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള പാക്ക് ആക്രമണത്തിന് അർധരാത്രി മറുപടി നൽകിയ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ നടപടിയെ പ്രകീർത്തിച്ചും പാക്കിസ്ഥാനു ശക്തമായ താക്കീത് നൽകിയും ജമ്മുകശ്മീർ ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക്ക്. ഭീകരർക്കു സഹായം നൽകുന്നത് പാക്കിസ്ഥാൻ തുടരുകയാണെങ്കിൽ പാക്ക് അധിനവേശ കശ്മീരിൽ പ്രവേശിച്ച് ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തെറിയാൻ ഇന്ത്യ ഇനിയും മടിക്കില്ലെന്നു സത്യപാൽ മാലിക്ക് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഭീകരതയെ പുൽകുന്ന സമീപനമാണു പാക്കിസ്ഥാൻ കൈക്കൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതിനെക്കാൾ മോശമാകും ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുകയെന്നും മാലിക്ക് പറഞ്ഞു.

പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ ഭീകരത്താവളങ്ങൾക്കും അവർക്കു പിന്തുണ നൽകുന്ന പാക്ക് സൈനിക പോസ്റ്റുകൾക്കും നേരെ വൻ ആക്രമണമാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയത്. 10 പാക്ക് സൈനികരെയും ഒട്ടേറെ ഭീകരരെയും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വധിച്ചുവെന്നും മരണസംഖ്യ ഇനിയും കൂടാമെന്നും കരസേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണു സത്യപാൽ മാലിക്ക് നിലപാട് പറഞ്ഞത്. സ്വന്തം മണ്ണിൽ നടക്കുന്ന ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനു തടയിടാൻ ചെറുവിരൽ പാക്കിസ്ഥാൻ അനക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പാക്ക് അധിനവേശ കശ്മീരിൽ പ്രവേശിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അത് ചെയ്യും– മാലിക്ക് പറഞ്ഞു.



അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ഷെൽ ആക്രമണത്തിൽ 2 ഇന്ത്യൻ സൈനികരും ഒരു നാട്ടുകാരനും മരണമടഞ്ഞിരുന്നു. 3 പേർക്കു ഗുരുതര പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഹവിൽദാർ പദം ബഹാദൂർ ശ്രേഷ്ഠ, റൈഫിൾമാൻ ഗാമിൽ കുമാർ ശ്രേഷ്ഠ എന്നിവരാണു വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. തുടർന്നാണ് അർധരാത്രിക്കു ശേഷം തിരിച്ചടിക്കാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത്.



ബാലാക്കോട്ട് സൈനിക നീക്കത്തിനു ശേഷം അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ആദ്യ ആക്രമണമാണിത്. പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ നീലം താഴ്‍വരയിൽ ജുറ, അത്‍മുഖം, കുന്ദൽസാഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭീകര ക്യാംപുകളാണ് തകർത്തത്. ലഷ്കറെ തയിബ, ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നീ ഭീകര സംഘടനകളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളാണിത്. പാക്കിസ്ഥാനുള്ള ശക്തമായ താക്കീതാണിതെന്നു സേനാ വക്താവ് പറഞ്ഞു.‌ ഇതേസമയം, 9 ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ വധിച്ചെന്നും ഒട്ടേറെ പേർക്കു പരുക്കേറ്റെന്നുമാണു പാക്ക് വാദം. തങ്ങളുടെ ഒരു സൈനികനും 3 സാധാരണക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായും പാക്ക് കരസേനാ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ പാക്ക് അധീനവേശ കശ്മീരിൽ ഭീകരക്യാംപുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ തെറ്റായ ധാരണ മാത്രമാണെന്നും ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് നയതന്ത്രജ്ഞരെയോ മാധ്യമങ്ങളെയോ ഇതു തെളിയിക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുവരാമെന്നും പാക്കിസ്ഥാന്‍ സൈനിക വക്താവ് മേജര്‍ ജനറല്‍ ആസിഫ് ഗഫൂര്‍ പറഞ്ഞു.‘ അവിടെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്യാംപും നിലനിന്നിരുന്നില്ല. ഏത് വിദേശ നയതന്ത്രജ്ഞനെയോ മാധ്യമങ്ങളെയോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും തെളിയിക്കാനും ഞാന്‍ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്.’ ആസിഫ് ഗഫൂര്‍ പറഞ്ഞു.



കശ്മീരിലേക്കു ഭീകരരെ കടത്തിവിടാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ നിരന്തരം ശ്രമം നടത്തുന്നതായും പാക്ക് ഒളികേന്ദ്രങ്ങളും ആയുധപ്പുരകളും ഇന്ത്യയുടെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ആക്രമണമെന്നും ഇന്ത്യൻ സൈനിക വക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ വരെ അതിർത്തിയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചത് 2050 തവണയാണ്. ജൂലൈയിൽ 296 തവണയും ഓഗസ്റ്റിൽ 307 തവണയും സെപ്റ്റംബറിൽ 292 തവണയും പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രകോപനമുണ്ടായി.

