ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ രാജ്യവ്യാപകമായി സമരത്തില്‍; കേരളത്തിലും ബാങ്കിങ്ങിനെ ബാധിച്ചേക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകള്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന 24 മണിക്കൂര്‍ പണിമുടക്ക് തുടങ്ങി. കേരളത്തിലും ബാങ്കുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ പണിമുടക്ക് ബാധിച്ചേക്കും. ബാങ്കുകളുടെ ലയനം, സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണം അടക്കം നയങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഓള്‍ ഇന്ത്യാ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷനും ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷനുമാണ് പണിമുടക്കുന്നത്.



ഇന്ന് രാവിലെ ആറുമുതല്‍ നാളെ രാവിലെ ആറുവരെ പണിമുടക്കാനാണ് സംഘടനകളുടെ ആഹ്വാനം. അതേസമയം പ്രവര്‍ത്തനം മുടങ്ങില്ലെന്നും ബദല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് എസ്ബിഐ അടക്കം പ്രമുഖ ബാങ്കുകള്‍ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.



