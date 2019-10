സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു; മുന്നിൽ ഉത്തർപ്രദേശ്

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വൻതോതിൽ വർധിക്കുന്നതായി നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ (എൻസിആർബി). കേസുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചുവെന്നും നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ പുറത്തു വിട്ട കണക്കിൽ പറയുന്നു.

2017 വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എൻസിആർബി റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്. 2015 മുതൽ 2017 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായ വർധിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 2015ൽ 3,29,243 കേസുകളും 2016ൽ 3,38,954 കേസുകളുമാണ് രാജ്യത്ത് ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ 2017 ആയപ്പോഴേക്കും അത് 3,59,849 ആയി വർധിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



ഒരു വർഷം വൈകി പുറത്തിറക്കിയ നാഷണല്‍ ക്രൈം റെക്കോര്‍ഡ്‌സ് ബ്യൂറോയുടെ 2017ലെ കണക്ക് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ജനസംഖ്യയുള്ള ഉത്തര്‍പ്രദേശിലാണ് സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അതിക്രമങ്ങള്‍ നടന്നത്. 2017 ൽ മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 56,011 കേസുകൾ. രണ്ടാം സ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കാണ് 31,979 കേസുകൾ. 30,992 കേസുമായി ബംഗാളാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. പിന്നാലെ 29,778 കേസുമായി മധ്യപ്രദേശ്, 25,993 രാജസ്ഥാൻ, 23,082 അസം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്.



എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ ഡൽഹിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2017ല്‍ 13,076 കേസുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. 2016ല്‍ ഇത് 15,310ഉം 2015ല്‍ 17,222ഉം ആയിരുന്നു. 2017 ൽ ഉയർന്ന കുറ്റകൃത്യ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അസമിലാണ് 143. ഒരു ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോള്‍ എത്ര കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ എന്നതോതിലാണ് കുറ്റകൃത്യ നിരക്കു കണക്കാക്കുന്നത്. ഒഡീഷ (94), തെലങ്കാന (94), ഹരിയാന (88), രാജസ്ഥാൻ (73) തുടങ്ങിയവർ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്.



അരുണാചല്‍പ്രദേശ്, ഗോവ, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, മണിപ്പൂര്‍, മേഘാലയ, മിസോറം, നാഗാലന്‍ഡ്, സിക്കിം, ത്രിപുര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ മൂന്നക്കത്തിലൊതുക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. എൻസിആർബിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ എട്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആകെ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലെ കണക്കെടുമ്പോള്‍ ഒരു ശതമാനം പോലും വരുന്നില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്.



2015ൽ 17,222, 2016ൽ 15,310, 2017ൽ 13,076 എന്നിങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട എഫ്ഐആറുകളുടെ എണ്ണം. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ചണ്ഡിഗഢില്‍ 453 ഉം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിൽ 132 ഉം പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ 147 ഉം ദമന്‍ ദിയുവിൽ 26 ഉം ദദ്ര നഗർ ഹവേലിയിൽ 20 ഉം ലക്ഷദ്വീപിൽ 6ഉം കേസുകളും 2017 ൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.



സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നത് അടുത്ത പരിചയമുള്ളവരിൽ നിന്നാണെന്നും എൻസിആർബി പുറത്തു വിട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 93 ശതമാനം പീഡനകേസുകളിലും പ്രതികൾ ഇരയുമായി പരിചയമുള്ള വ്യക്തികളാണ്. 2017ൽ രാജ്യത്ത് 32,557 പീഡനക്കേസുകളാണ് ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇതിൽ 93.1% കേസുകളിലും ഇരയുമായി പരിചയമുള്ളവരാണ് പ്രതികളെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.



