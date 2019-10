കൊച്ചി∙ ഡിഐജി ഓഫിസി‌ലേക്കു നടത്തിയ പ്രതിഷേധപ്രകടനം അക്രമാസക്തമായതിനു റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസില്‍ പ്രതികളായ എല്‍ദോ എബ്രാഹം എംഎല്‍എ ഉൾപ്പെടെ പത്തു സിപിഐ നേതാക്കള്‍ കീഴടങ്ങി. എംഎല്‍എയെ കൂടാതെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.രാജു, അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി കെ. എന്‍. സുഗതന്‍ എന്നിവരടക്കം പത്തുപേരാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനു മുന്നില്‍ ഹാജരായത്. ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. വൈദ്യപരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കും.

വിവിധ കേസുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സിപിഐക്കാര്‍ക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടികളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 23നു നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തില്‍ എംഎല്‍എ അടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ക്കു പരുക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതില്‍ ആരോപണ വിധേയരായ പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രകടനത്തിനിടെ പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചുവെന്ന കേസില്‍ പ്രതികളായ നേതാക്കള്‍ ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കീഴടങ്ങാനാണ് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചത്.

English Summary : Eldho Abraham MLA and nine others surrendered in DIG Office march case