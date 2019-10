പത്തനംതിട്ട ∙ കവിയൂരിൽ വീടിനുള്ളിൽ ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തിരുവാമനപുരം തെക്കേൽ വാസുവാശാരി, ഭാര്യ രാജമ്മ എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ഭർത്താവ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും ഭാര്യ രാജമ്മ കഴുത്തുമുറിഞ്ഞ നിലയിലുമായിരുന്നു. പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

English Summary: Husband and Wife found dead in house at Pathanamthitta



