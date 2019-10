ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ കേസിൽ പി. ചിദംബരത്തിനു ജാമ്യം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ കേസിൽ സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള മുൻ ധനമന്ത്രി പി. ചിദംബരത്തിന് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. സിബിഐ അറസ്റ്റു രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ചിദംബരത്തിനു ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത്. ജാമ്യം ഇഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ നടപടികളെ ബാധിക്കരുതെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. അതിനാൽ നിലവിൽ ഇഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ചിദംബരം അവിടെ തുടരും.

ഒാഗസ്റ്റ് 21 നാണ് ഐഎൻഎക്സ് മിഡീയ അഴിമതിക്കേസിൽ ചിദംബരത്തെ സിബിഐ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ തീഹാർ ജയിലിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ചിദംബരം. ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി അവസാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ ചിദംബരത്തെ ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. തുടർന്നു നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം ചിദംബരത്തെ ഇഡി അവിടെ വച്ച് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു.



