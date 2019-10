പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീകരരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സം: യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ ഇന്ത്യയുമായി സമാധാനം പങ്കിടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഭീകരർക്കു നൽകുന്ന പിന്തുണ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നു യുഎസ്. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയെ പാക്കിസ്ഥാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രധാനതടസ്സമെന്നു ദക്ഷിണ, മധ്യേഷ്യയുടെ ആക്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആലീസ് ജി. വെൽസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

1971ലെ യുദ്ധാനന്തരമുള്ള സിംല കരാർ മാർഗനിർദേശമനുസരിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലൂടെ വേണം പരിഹരിക്കാനെന്ന നിലപാടാണു യുഎസിനു ഉള്ളത്. യുഎൻ ചാർട്ടറിനെ ആധാരമാക്കിയായിരിക്കും ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ബന്ധത്തിന്റെ ധാരണകൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതും. ഭീകരതയ്ക്കു പാക്കിസ്ഥാൻ നൽകുന്ന അകമഴിഞ്ഞുള്ള പിന്തുണയാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾക്കു വിഘാതം നിൽക്കുന്നതെന്നും ആലീസ് ജി. വെൽസ് പറഞ്ഞു.

2006-2007 കാലത്തെ ചർച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം സാധ്യമാണെന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവായി ചരിത്രം നമുക്കു മുന്നിലുണ്ടെന്നും ആലീസ് ജി. വെൽസ് പറഞ്ഞു. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നേരിട്ടുള്ള ചർച്ച തന്നെയാണ് ഫലപ്രദമെന്ന നിലപാടാണ് യുഎസിനുള്ളതെന്നും ആലീസ് പറഞ്ഞു.



കശ്മീരിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഭീകരസംഘടനകൾ പാക്കിസ്ഥാന്റെയും കശ്മീരിന്റെയും ശത്രുക്കളാണെന്ന പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പ്രസ്താവനയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം മണ്ണിലെ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ ഉറച്ചതും സുസ്ഥിരവുമായ തീരുമാനമെടുത്താൽ ഇന്ത്യ–പാക്ക് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയ്ക്കു ശക്തമായ അടിത്തറയാകുമെന്നാണു തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് ആലീസ് ജി. വെൽസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്കു ശേഷം കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും കശ്മീരിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികളെ കുറിച്ചു ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ആലീസ് ജി. വെൽസ് പറഞ്ഞു. വികസനം, അഴിമതി നിർമാർജനം, ദേശീയ നിയമങ്ങളുടെ വ്യാപനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ വാദം. ഇന്ത്യൻ ന്യായങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ മാനിക്കണമെന്നാണ് യുഎസ് നിലപാട്.

ഇന്റർനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നു ഇന്ത്യൻ അധികൃതരോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് മൊബൈൽ സർവീസുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ഇപ്പോഴും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ തന്നെയാണ്. ജമ്മുകശ്മീരിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഫാറൂഖ്‌ അബ്ദുള്ള, ഒമർ അബ്ദുള്ള, മെഹ്‌ബൂബ മുഫ്‌തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ തടങ്കലിലാക്കിയ നടപടിയിൽ യുഎസ് അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.

