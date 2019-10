52 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക്, സിറിഞ്ച്, ആണി, നാണയങ്ങൾ; എല്ലാം ഒരു പശുവിന്റെ വയറ്റിൽ

ചെന്നൈ ∙ പശുവിന്റെ വയറ്റിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നു നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയില്‍ ഡോക്ടർമാരും ഞെട്ടി. പ്ലാസ്റ്റികിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ. സിറിഞ്ചുകൾ, ആണി, അലൂമിനിയം ഫോയിൽ, നാണയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വൻ ശേഖരം പശുവിന്റെ വയറ്റിൽ. 52 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമാണ് ആറു വയസ് പ്രായമുള്ള പശുവിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുറത്തെടുത്തത്.

തീറ്റയെടുക്കുന്നതും മലവിസര്‍ജ്ജനതടസ്സത്തെയും തുടർന്നാണ് പശുവിനെ ഉടമ മദ്രാസ് വെറ്റിനറി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ഉള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉള്ളതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർമാരെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു പശുവിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയവ. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർമാരെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ.പളനിസ്വാമി അഭിനന്ദിച്ചു.

English Summary: 52 Kg Plastic, needles and coins removed from Cow's stomach In Tamil Nadu

ഒക്ടോബർ 24 ന് വോട്ടെണ്ണൽ വിവരങ്ങൾ തൽസമയം അറിയാൻ സന്ദർശിക്കുക www.manoramaonline.com/elections