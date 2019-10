ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് നിയമനത്തിന് യോഗ്യതാ പരീക്ഷ; ആദ്യത്തേത് 26 ന്

തിരുവനന്തപുരം∙ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കാന്‍ ഇനി മുതല്‍ യോഗ്യതാ പരീക്ഷ വിജയിക്കണം. ആദ്യമായാണ് പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ചില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിന്‍ ജെ തച്ചങ്കരിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടി.

കുറ്റാന്വേഷണത്തില്‍ താല്‍പര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും, ലളിതമായ ജോലിക്കായി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് നിയമനം തേടുന്ന പതിവ് ഇനി നടക്കില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കുറ്റാന്വേഷണത്തില്‍ താല്‍പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രം കൈംബ്രാഞ്ചില്‍ നിയമിക്കാനാണ് യോഗ്യതാ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.

ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കിയ 250 ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും 26-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം പൊലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളജിലും തൃശൂര്‍ കേരള പൊലീസ് അക്കാദമിയിലും നടക്കും. എഴുത്തു പരീക്ഷയ്ക്ക് 40 മാര്‍ക്കും അഭിമുഖത്തിന് 10 മാര്‍ക്കും ഉള്‍പ്പെടെ 50 മാര്‍ക്കിനാണ് പരീക്ഷ.

ഓരോ മാസവും 31-ാം തീയതിവരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ഓരോ യൂണിറ്റിലും സ്വീകരിക്കണമെന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിന്‍ തച്ചങ്കരി ഐപിഎസ് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ക്രൈംബ്രാഞ്ചില്‍ നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തവര്‍ക്കു മുന്‍ഗണന നല്‍കും.

പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം ഓരോ മാസവും 15-ാം തീയതി ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെ പരീക്ഷ നടത്തണം. വിജയിച്ചവരുടെ പട്ടിക പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് അയയ്ക്കണം. പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തിനായിരിക്കും പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതല. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുന്നവര്‍ മൂന്നു വര്‍ഷമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാന്‍ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം. നിയമത്തിലുള്ള പരിജ്ഞാനവും കുറ്റാന്വേഷണ മികവും കംപ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനവും കേസ് ഡയറി എഴുതാനുള്ള കഴിവും മറ്റു ഭാഷകളിലും സ്വാധീനവും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വരുന്നവര്‍ക്ക് അനിവാര്യമാണ്.

English Summary: Crime Branch officers recruitment to be based on exam



ഒക്ടോബർ 24 ന് വോട്ടെണ്ണൽ വിവരങ്ങൾ തൽസമയം അറിയാൻ സന്ദർശിക്കുക www.manoramaonline.com/elections