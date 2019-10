അവർക്കെതിരെ നമ്മൾ പോരാടണം: ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെ ജയിലിൽ സന്ദർശിച്ച് സോണിയ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി.കെ.ശിവകുമാറിനെ കാണാൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി തിഹാർ ജയിലിലെത്തി. കർണാടകയുടെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ, അംബികാ സോണി എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഐ‌എൻ‌എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി പി.ചിദംബരത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞമാസവും സോണിയ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു.

ജയിലിലാക്കപ്പെട്ട രണ്ടു മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കൊപ്പം പാർട്ടിയുണ്ടെന്ന സന്ദേശം നൽകാനാണു സോണിയയുടെ ജയിൽ സന്ദർശനങ്ങൾ എന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. നിയമം ലംഘിച്ചതിനല്ല, രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇരുവരെയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണു കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോടൊപ്പം ശിവകുമാറിനെ കാണാൻ സഹോദരൻ ഡി.കെ.സുരേഷും ഉണ്ടായിരുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ സെപ്റ്റംബറിലാണു ശിവകുമാറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കൂടെയുണ്ടെന്നും എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുമെന്നും സോണിയ ഉറപ്പുനൽകിയതായി ഡി.കെ.സുരേഷ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. മറ്റു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ പോരാടേണ്ടതുണ്ടെന്നു സോണിയ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും സുരേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശിവകുമാറിന്റെ അറസ്റ്റിനുശേഷം 23 വയസ്സുള്ള മകൾ ഐശ്വര്യയെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. 2013ൽ ഒരു കോടി മാത്രമായിരുന്ന ഐശ്വര്യയുടെ സ്വത്ത് 2018ൽ എങ്ങനെയാണ് 100 കോടിയിലധികമായത്, അച്ഛനുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എങ്ങിനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണു മകളോട് ഇഡി അന്വേഷിച്ചത്.



