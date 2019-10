സമുദായ സംഘടനകളുടെ പണി രാഷ്ട്രീയമല്ല; ആഞ്ഞടിച്ച് വിഎസ്

ആലപ്പുഴ ∙ എന്‍എസ്എസിനും എസ്എന്‍ഡിപിക്കുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവ് വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍. സമുദായ സംഘടനകളുടെ പണി രാഷ്ട്രീയമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

എന്‍എസ്എസും എസ്എന്‍ഡിപിയും ജാതിരാഷ്ട്രീയമുണ്ടാക്കി പൊളിഞ്ഞു. എന്‍എസ്എസിന്റെ അടവ് ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കണം. എല്‍ഡിഎഫ് വഴിത്താരയില്‍ ജാതിരാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാകരുതെന്നും വിഎസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ആലപ്പുഴയിൽ പുന്നപ്ര–വയലാര്‍ ദിനാചരണത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English Summary: V.S. Achuthananthan against SNDP and NSS

