ബിസിനസ് സൗഹൃദ പട്ടിക: 2014-ല്‍ 142-ാമത്; പടവുകള്‍ ഓടിക്കയറി 63-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക്

വാഷിങ്ടന്‍∙ ബിസിനസ് അനുകൂല രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കു വന്‍ കുതിപ്പ്. ലോക ബാങ്കിന്റെ പട്ടികയില്‍ 14 റാങ്കുകള്‍ കുതിച്ചുകയറി 63-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയും വിദേശനിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കാനുള്ള നടപടികളുമാണ് ഇന്ത്യന്‍ കുതിപ്പിനു കാരണമെന്നു ലോകബാങ്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

സ്വകാര്യ മേഖലയിലുണ്ടായ ഉണര്‍വും മത്സരക്ഷമതയും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസിലന്‍ഡ്, സിംഗപ്പുര്‍, ഹോങ്കോങ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണു പട്ടികയില്‍ മുന്നില്‍. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന 10 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും ഇന്ത്യ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിസര്‍വ് ബാങ്കും ലോകബാങ്കും രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവളര്‍ച്ചാ പ്രവചനം കുറച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു സര്‍ക്കാരിന് ആശ്വാസമായി പട്ടിക പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

2014-ല്‍ നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ 190 അംഗങ്ങളുള്ള ബിസിനസ് സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ 142-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ. നാലു വര്‍ഷത്തെ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 2018-ല്‍ ഇന്ത്യ 100-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 2017-ല്‍ ഇറാനും ഉഗാണ്ടയ്ക്കും താഴെ 130-ാം സ്ഥാനമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 23 സ്ഥാനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന് 77-ാം റാങ്കിലെത്തി.

സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതും നടത്തുന്നതും സംബന്ധിച്ച 10 മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ആറിലും ഇന്ത്യ പുരോഗതി നേടിയെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. സംരംഭകത്തുടക്കം, നിര്‍മാണ അനുമതി, വൈദ്യുതി ലഭ്യത. വായ്പാ ലഭ്യത, അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള വ്യാപാരം, കരാര്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലാണു നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ബിസിനസ് അനുകൂല അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള 50 രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാകണമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 2014-ല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യത്തിലും വ്യവസായ വാണിജ്യ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും വസ്തുവകകളുടെ റജിസ്‌ട്രേഷനിലും ഇന്ത്യ വളരെ പിന്നിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീടു സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ച പല നടപടികളും ഇന്ത്യന്‍ കുതിപ്പിനു കാരണമായി. ലോകബാങ്ക് പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യ നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ച് നീതി ആയോഗ് സിഇഒ അമിതാബ് കാന്ത് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

