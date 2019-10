പാർലമെന്റ് ആക്രമണ കേസിൽ വിട്ടയച്ച എസ്.എ.ആർ. ഗീലാനി അന്തരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ പാർലമെന്റ് ആക്രമണ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ ഡൽഹി സാക്കിർ ഹുസൈൻ കോളജ് മുൻ അധ്യാപകൻ എസ്.എ.ആർ. ഗിലാനി അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് വൈകിട്ടായിരുന്നു അന്ത്യമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

2001ലെ പാർലമെന്റ് ആക്രമണക്കേസിൽ ഒരു പ്രതി മുഹമ്മദ് അഫ്‌സലിനെ വധശിക്ഷയ്‌ക്കു വിധിച്ച സുപ്രീംകോടതി ഗീലാനിയെ സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകിയാണ് വിട്ടയച്ചത്. ഭാര്യയും രണ്ടു പെൺമക്കളുമുണ്ട്.

