ബിടെക് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്പെഷൽ മോഡറേഷൻ: നടപടി പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനം

കോട്ടയം ∙ ബിടെക് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്പെഷൽ മോഡറേഷൻ നൽകിയ നടപടി പിൻവലിക്കാൻ എംജി സർവകലാശാല സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ചേർന്ന യോഗം ഉച്ചവരെ നീണ്ടു. സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധി അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ജയ് സുഖ് ലാൽ സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാട് യോഗത്തെ അറിയിച്ചു. 5 മാർക്ക് സ്പെഷൽ മോഡറേഷനായി അനുവദിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം.

125 ബിടെക് വിദ്യാർഥികൾ മോഡറേഷൻ വഴി വിജയം നേടി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു. 84 പേരുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചു വരികയാണ്. ഇവർക്ക് ഇനി സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ എഴുതി വിജയിക്കാം. സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ മേഴ്സി ചാൻസും ലഭിക്കും.

2014 ൽ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല രൂപവൽക്കരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ബിടെക് സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടത്. 2014നു മുൻപുള്ള വിദ്യാർഥികളാണ് എംജി സർവകലാശാലയിൽ ഉള്ളത്.കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന അദാലത്തിൽ ഒരു മാർക്ക് മോഡറേഷന് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു.

അദാലത്ത് നിർദേശം അക്കാദമിക് കൗൺസിലിന്റെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗം ചേർന്ന് 5 മാർക്ക് മോഡറേഷൻ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. പാസ് ബോർഡ് ചേരാതെയാണ് സിൻഡിക്കറ്റ് മോഡറേഷൻ നൽകിയത്. നടപടി ക്രമങ്ങളിലെ പിഴവും സർക്കാരിന്റെ അതൃപ്തിയും മോഡറേഷൻ പിൻവലിച്ച തീരുമാനത്തിനു പിന്നിലുണ്ട്.

