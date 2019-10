ബിജെപിയുടെ പ്രതീക്ഷകളെ തകിടം മറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ജനവിധിക്കുള്ള സാധ്യത മങ്ങിത്തുടങ്ങിയതോടെ, ഹരിയാനയിൽ കന്നിയങ്കം കുറിച്ച ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാലയും ജൻനായക് ജനതാ പാർട്ടിയും (ജെജെപി) നിർണായ ശക്തിയായി മാറാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നു.

പത്തു സീറ്റുകളിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന ജെജെപിയുമായി ബിജെപിയും കോണ്‍ഗ്രസും ഇതിനോടകം അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതായാണ് സൂചന. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണത്തിനു ചുക്കാൻ പിടിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപീന്ദർ സിങ് ഹൂഡ ഇന്നലെത്തന്നെ ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഖ്യ സാധ്യത ആരാഞ്ഞിരുന്നു. നിലവിലെ സൂചനകളനുസരിച്ച് ദുഷ്യന്ത് കോൺഗ്രസ് പക്ഷത്തേക്കു ചായാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള വിലയിരുത്തൽ.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ തങ്ങള്‍ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ അനന്തരഫലം കൂടിയാണ് കോൺഗ്രസ് കൊയ്യുന്നതെന്ന പ്രതികരണം ഇതിനോടകം തന്നെ ജെജെപി ക്യാംപിൽനിന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു. സീറ്റ് ബലത്തിൽ ബിജെപിയെ മറികടക്കാനോ ഒപ്പമെത്താനോ കോൺഗ്രസ് – ജെജെപി കൂട്ടുകെട്ടിനു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുകൂലമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തൽ ഇരു ക്യാംപുകൾക്കുമുണ്ട്.

കർണാടക മോഡലിൽ ദുഷ്യന്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിപദം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ബിജെപിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനു തടയിടാനും ഒരുക്കമാണെന്ന സൂചനകൾ ജെജെപിക്ക് കോൺഗ്രസ് കൈമാറിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽത്തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിലെത്തുക എന്നത് ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വപ്നതുല്യമായ നേട്ടമായിരിക്കും. ചൗട്ടാല കുടുംബത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ യഥാർഥ പിന്തുടർച്ചാവകാശി ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇനി പ്രസക്തിയുണ്ടാകില്ല; 19ൽ അധികം സീറ്റുകൾ നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഐഎന്‍എൽഡി എത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും.



രാഷ്ട്രീയം ജീവവായുവായ ചൗട്ടാല കുടുംബത്തിലെ ഇളമുറക്കാരൻ ദുഷ്യന്ത് 2014 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹിസാറിൽ നിന്നു തിളങ്ങുന്ന ജയം സ്വന്തമാക്കി ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എംപി എന്ന ഖ്യാതി സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായത്. ചൗട്ടാല കുടുംബത്തിന്റെ കുത്തകയായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഹിസാറിൽനിന്നു പിന്നീട് ആ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ ദുഷ്യന്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.



ഐഎൻഎൽഡിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം 2018ൽ സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച ദുഷ്യന്ത് പിന്നെ ഉന്നം വച്ചത് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്വന്തമായൊരു സ്ഥാനമായിരുന്നു. മുത്തച്ഛൻ‌ ഓം പ്രകാശ് ചൗട്ടാലയും മുതുമുത്തച്ഛനും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ദേവീലാലും തുറന്നിട്ട രാഷ്ട്രീയപാതയുടെ ശരിയായ അവകാശിയായാണ് ദുഷ്യന്ത് സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടത്. നിയമത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള ദുഷ്യന്ത് ജാട്ട് സമുദായത്തിനിടയിലും യുവജനങ്ങൾക്കിടയിലും സൃഷ്ടിച്ച തിരയിളക്കം പ്രചാരണ സമയത്തുതന്നെ കോൺഗ്രസിന്‍റെയും ബിജെപിയുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ പിന്തുണ വോട്ടായി മാറിയെന്നു വേണം ഫലസൂചനകളിൽനിന്ന് അനുമാനിക്കാൻ.



ഓംപ്രകാശ് ചൗട്ടാലയുടെ മകനും മുന്‍ എംപിയുമായ അജയ് സിങ് ചൗട്ടാലയുടെ മകനായ ദുഷ്യന്ത് കിങ് മേക്കറാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്കുള്ള സ്വാധീവും ജാട്ട് സമുദായത്തിനുള്ള മേൽക്കോയ്മയുമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത്.



English Summary: Not Kingmaker but King? Congress May Offer CM Post to Dushyant Chautala