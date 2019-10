ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ചരിത്രവിജയത്തിന്‍റെ അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബിജെപിക്ക് കിട്ടിയ ഷോക് ട്രീറ്റ്മെന്‍റാണ് ഹരിയാനയിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ജനവിധി. രാജ്യം നേരിടുന്ന നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ദേശീയതകൊണ്ടു മറയ്ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് ജനം നല്‍കിയത്. സ്വയം ഇല്ലാതാകാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പഠിച്ച പണി പയറ്റിയിട്ടും പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ പ്രസക്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അടിവരയിട്ടു.

വന്‍ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അനായാസ ജയം. ബിജെപിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം അതായിരുന്നു. മറിച്ചൊരു സാധ്യത എതിരാളികളുടെ മനസില്‍പ്പോലുമുണ്ടായില്ല. അതികായനായി മോദിയുടെ രണ്ടാംവരവ്, ജമ്മുകശ്മീരിന്‍റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതടക്കം നിര്‍ണായക തീരുമാനങ്ങള്‍, ശിഥിലമായ പ്രതിക്ഷനിര. എല്ലാം അനുകൂലമായിരുന്നു. പക്ഷെ, കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ തെറ്റി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെയും തൊഴിലില്ലായ്മയെയും കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ദേശീയതയല്ല ഉത്തരമെന്ന് ജനം പറ‍ഞ്ഞു.

വിദര്‍ഭ മേഖലയില്‍ ബിജെപിയുടെ അടിവേര് ഇളകിയത് കര്‍ഷകരോഷത്തിന്‍റെ നേര്‍ക്കാഴ്ച്ച. നഗരമേഖകളിലും യുവാക്കള്‍ക്കിടയിലും ബിജെപിയോട് അതൃപ്തി പുകഞ്ഞുതുടങ്ങിയെന്ന് വോട്ടുചിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജാട്ട് വിഭാഗത്തിന് അര്‍ഹമായ പരിഗണ നല്‍കാതെയുള്ള സാമുദായിക പരീക്ഷണത്തില്‍ ഹരിയാനയില്‍ ബിജെപിക്ക് കൈപൊള്ളി. മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹരിയാനയിലും വിമത ശല്യം വോട്ടു നഷ്ടമാക്കി. അവസരവാദികളെ ഒപ്പം നിര്‍ത്തിയുള്ള ആയാറാം ഗയറാം രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ച് ശുദ്ധികലശലത്തിന് സമയമായെന്ന കൃത്യമായ സൂചന ജനവിധിയിലുണ്ട്. അമിത് ഷാ സംഘടനകാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധനല്‍കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിക്കഴിഞ്ഞു.

ശിവസേനയ്ക്ക് വീണ്ടും വിലപേശല്‍ ശക്തി കൈവന്നു. എന്‍സിപിയെ എഴുതിത്തള്ളാറായിട്ടില്ലെന്ന് ശരദ് പവാര്‍ തെളിയിച്ചു. അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വേട്ടയാടല്‍ രാഷ്ട്രീയം ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയായെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഉപകാരസ്മരണയോടെ പറയുന്നു. കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇത്ര കിട്ടിയെങ്കില്‍ പണിയെടുത്തിരുന്നെങ്കില്‍ എന്താകുമായിരുന്നുവെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് ക്യാംപിലെ അടക്കം പറച്ചില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് വഴിവെട്ടുമോയെന്നതാണ് പ്രസക്തം. തലനരച്ച നേതൃത്വത്തെ തള്ളാറായിട്ടില്ലെന്ന് ഹരിയാന പറയാതെ പറയുന്നു. പുനരുജീവനത്തിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കോണ്‍ഗ്രസിന് ജനവിധി നല്‍കുന്നുണ്ട്. ജാര്‍ഖണ്ഡിലും ഡല്‍ഹിയിലും നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീ പാറുന്നതാകുമെന്ന് വ്യക്തം.

English Summary: Shock treatment for BJP in Maharashtra and Haryana