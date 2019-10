‘ഒരു മണ്ഡലവും ഒരു പാർട്ടിക്കും കുത്തകയല്ല; ഒരു ഫലവും അന്തിമമല്ല’-തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പാഠം

ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പും അവസാനവാക്കല്ല, ഒരു ഫലവും അന്തിമമല്ല. കേരളത്തിൽ അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കു നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം നൽകുന്ന സൂചന അതാണ്. അഞ്ചു മാസം മുൻപു നടന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തകർപ്പൻ വിജയം നേടിയ യുഡിഎഫിനും തകർന്നടിഞ്ഞ എൽഡിഎഫിനും പുത്തൻ പാഠമാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം.



അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനൽ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോരാട്ടത്തിൽ ആറുസീറ്റിൽ (പാലാ ഉൾപ്പെടെ) മൂന്നെണ്ണം പിടിച്ച് തുല്യത നേടിയതോടെ, കൈവിട്ട ജനവിശ്വാസം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് എൽഡിഎഫിനു കണക്കു കൂട്ടാം. ലോക്സഭയിലേക്കു നേടിയ തകർപ്പൻ വിജയത്തിന്റെ അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ഐക്യമുന്നണിക്കു ജനങ്ങൾ നൽകിയത് കനത്ത ആഘാതമാണ്. കാര്യമായ ഒരു മുന്നേറ്റവും നടത്താൻ ഇത്തവണയും ബിജെപിക്കായില്ല.



ഐക്യവും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനവും ശ്രദ്ധേയരായ യുവനിരയെ രംഗത്തിറക്കിയതുമാണ് എൽഡിഎഫിന് വട്ടിയൂർക്കാവിലും കോന്നിയിലും തുണയായത്. അതേസമയം, സ്ഥാനാർഥിനിർണയത്തിൽ പോലും നിഴലിച്ച അനിശ്ചിതത്വവും പ്രവർത്തനത്തിൽ തുടക്കം മുതലുണ്ടായ കല്ലുകടിയും യുഡിഎഫിന് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ തിരിച്ചടിയായി.



ലോക്സഭയിലേക്കു തോറ്റ ഏക യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ രംഗത്തിറക്കിയ അരൂരിൽ ഇടതു മുന്നണിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കാനായതാണ് യുഡിഎഫിന്റെ നേട്ടം. എറണാകുളവും മഞ്ചേശ്വരവും വിജയിക്കാനായെങ്കിലും വട്ടിയൂർക്കാവിലും കോന്നിയിലും ഇടതുമുന്നണിയുടെ വിജയം യുഡിഎഫിനു സമ്മാനിക്കുന്നത് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാണ്.



ഒരു മണ്ഡലവും ഒരു പാർട്ടിക്കും കുത്തകയല്ല എന്ന പാഠം കൂടി ഇവിടെ എഴുതപ്പെട്ടു. സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾക്കും സമുദായ, മത വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കും പ്രസക്തിയില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനം കൂടിയായി ഫലം. ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനവും ശക്തമായ നിലപാടുകളും സ്ഥാനാർഥികളുടെ മികവും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായി പ്രതിഫലിച്ചു.



ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ

പാലായിൽ നേടിയ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിലും കോന്നിയിലും വിജയം നേടാനും കോൺഗ്രസ് കോട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച എറണാകുളത്തും അരൂരിലും മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്ചവയ്ക്കാനും എൽഡിഎഫിനു കരുത്തായതെന്നു കരുതാം. എന്നാൽ, പാലാ നൽകിയ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു ഏകോപനത്തിന് യുഡിഎഫിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ, ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിക്സർ അടിക്കും എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച നേതാക്കൾക്ക് ഫോർ പോലും നേടാനായില്ല. എന്നാൽ പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കൈവശമിരുന്ന, ഇടതു കോട്ടയായെന്നു പറയുന്ന അരൂർ നഷ്ടമായത് ഇടതു മുന്നണിക്കു നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പും വളരെ വലുതാണ്.



വട്ടിയൂർക്കാവിൽ യുവനേതാവായ മേയർ വി.കെ. പ്രശാന്തിനെ രംഗത്തിറക്കിയ ഇടതുമുന്നണിക്കു മുന്നിൽ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ പതറിയ യുഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ മേൽക്കൈ നഷ്ടമായി. രണ്ടു തവണയും രണ്ടാമതെത്തിയ ബിജെപിയെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കു ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിയപ്പോൾ, രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപിയെ തളയ്ക്കാൻ എൽഡിഎഫ് വോട്ടു മറിച്ചു എന്ന ആരോപണം ശരിവയ്ക്കുന്നതായി ഇത്തവണ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ ഫലം.



മഞ്ചേശ്വരത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ 89 വോട്ടിന് നഷ്ടമായ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബിജെപി മോഹം വലിയ അകലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു. വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആർക്കും എളുപ്പമാവില്ലെന്നതാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം നൽകുന്ന സൂചന.



