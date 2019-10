തിരുവനന്തപുരം ∙ തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ മേയർ വി.കെ.പ്രശാന്ത് വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ വിജയിച്ച് നിയമസഭയിലേക്കു പോകുന്നതോടെ അടുത്ത ഒരു വർഷം കോർപറേഷനെ ആരു നയിക്കും എന്ന ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഉയരുന്നു. എംഎൽഎയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വി.കെ.പ്രശാന്തിന് മേയർ സ്ഥാനംകൂടി വഹിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന സാധ്യത സിപിഎം തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടു പദവികളും ഒരുമിച്ചു വഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിയമോപദേശമാണ് ലഭിച്ചത്.

കോർപറേഷനിലെ എൽഡിഎഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കെ.ശ്രീകുമാര്‍ മേയറാകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. ഭരണസമിതി ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ പ്രശാന്തും ശ്രീകുമാറും മേയർ സ്ഥാനം രണ്ടര വർഷം വീതം പങ്കിടണമെന്നു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇടയ്ക്കുളള മാറ്റം പാര്‍ട്ടി പിന്നീടു വേണ്ടെന്നു വച്ചു. മറ്റു തടസ്സങ്ങളോ അവകാശവാദങ്ങളോ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശ്രീകുമാര്‍ മേയറാകും. സിഐടിയു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും സിപിഎം വഞ്ചിയൂർ ഏരിയാ സെന്റർ അംഗവുമാണ്.

പി. ബാബുവാണ് മേയർ സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരാള്‍. സിപിഎം പാളയം ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. മരാമത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എസ്.പുഷ്പലതയുടെ പേരും ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കുന്നു. സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് പുഷ്പലത. വി.കെ.പ്രശാന്തിനെ മേയറായി നിയോഗിച്ചതു പോലെ യുവാവായ ഒരാളെ മേയറാക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. ഭരണസമിതി കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാൻ കൃത്യം ഒരു വർഷം മാത്രം ശേഷിക്കെ അത്തരമൊരു പരീക്ഷണത്തിനു പാർട്ടി മുതിരുമോയെന്നു കണ്ടറിയണം. സ്മാർട്ട് സിറ്റി, കിള്ളിയാർ ശുചീകരണം തുടങ്ങിയ വലിയ പദ്ധതികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുതുമുഖ പരീക്ഷണം വിജയം കണ്ടില്ലെങ്കിലോയെന്ന ആശങ്ക പാർട്ടിക്കുണ്ട്.

മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് (ബി) നേതാവ് ആർ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റ് പദവിയും എംപിയായിരിക്കെ എ.സമ്പത്ത് തൈക്കാട് വാർഡിനെ പ്രതിനീധീകരിച്ച് കൗൺസിലർ സ്ഥാനവും വഹിച്ചിരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പ്രശാന്തിനു വേണ്ടി പാര്‍ട്ടി നിയമോപദേശം തേടിയത്. എന്നാൽ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം ഒരാൾ ലോക്സഭാംഗമോ നിയമസഭാംഗമോ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയോ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ അയാളുടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗത്വം സ്വമേധയാ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചത്. മേയർ സ്ഥാനം വി.കെ.പ്രശാന്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാജിവയ്ക്കും.

