ജെജെപിക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം; ഹരിയാനയിൽ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ബിജെപി

ചണ്ഡീഗഡ്∙ ഹരിയാനയിൽ ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും. ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാലയുടെ ജൻനായക് ജനതാ പാർട്ടിയുമായി കൈകോർത്താണ് ഹരിയാനയിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിലേറുക. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ജെജെപിക്കു നൽ‌കാനും ധാരണയായി. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ അമിത് ഷായാണു ജെജെപിയുമായി കൈകോർക്കുന്ന കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.



ബിജെപിയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകും. ശനിയാഴ്ച തന്നെ ഇരു പാർട്ടികളിലെയും നേതാക്കൾ ഗവർണറെ കണ്ടു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഉന്നയിക്കും. ഹരിയാനയിലെ ജനവിധി അംഗീകരിച്ചാണ് ബിജെപിയും ജെജെപിയും കൈകോർക്കുന്നതെന്ന് അമിത് ഷാ പ്രതികരിച്ചു. ഹരിയാനയ്ക്കു സ്ഥിരതയാർന്ന ഒരു സർക്കാരിനെ നൽകുന്നതിൽ ബിജെപിയും ജെജെപിയും ഒരുമിച്ചു നിൽ‌ക്കുന്നതു പ്രധാനമാണെന്ന് ജെജെപി നേതാവ് ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാല പ്രതികരിച്ചു.



ബിജെപി നേതാക്കളായ അമിത് ഷാ, ജെ.പി. നഡ്ഡ എന്നിവര്‍ക്കു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനു സ്ഥിരതയാർന്ന സർക്കാർ വേണമെന്നതാണു പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമെന്നും ദുഷ്യന്ത് പ്രതികരിച്ചു. 90 സീറ്റുകളുള്ള ഹരിയാനയിൽ ബിജെപിക്കു 40 സീറ്റുകളാണു ലഭിച്ചത്. 10 സീറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ജെജെപിയുടെ പിന്തുണയോടെ എൻഡിഎയുടെ പിന്‍ബലം 50 ആയി. 46 സീറ്റുകളാണു ഹരിയാനയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടത്.



ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ‌ വെള്ളിയാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ ജെജെപിയുടെ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നവരെ പിന്തുണയ്ക്കാം എന്നതായിരുന്നു ദുഷ്യന്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട്. എന്നാൽ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകാമെന്ന ഉറപ്പില്‍ ജെജെപി ബിജെപിയോടൊപ്പം നിൽ‌ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.



