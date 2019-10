വട്ടമിട്ടു പറക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷകൾ; എരുമേലിയിൽ ‘ഗ്രീൻ’ ഫീൽഡ് തെളിയുമോ

പത്തനംതിട്ട ∙ എരുമേലിക്ക് മീതേ സാധ്യതകളുടെ കോക്ക് പിറ്റ് തുറന്ന് വട്ടമിട്ടു പറക്കുന്നത് വികസനപ്രതീക്ഷകൾ. കോന്നി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയം ഉൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഈ വൻ പദ്ധതിക്ക് അനുകൂലമാണ്. ദൃശ്യഭംഗിക്കു പുറമെ ശുദ്ധവായു, ശുദ്ധജലം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിടുന്നവർക്കും ഈ താഴ്‌വര ലാൻഡിങ് ഒരുക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വിമാനത്താവളത്താവളമാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഇവിടെ ടൂറിസത്തിനൊപ്പം തീർഥാടനവും യാത്രയുടെ കെട്ടുമുറുക്കുന്നു. ശബരിലയുടെ അടിവാരത്ത് ഇറങ്ങാനാവുന്നതോടെ മലകയറുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒരുകോടിയോളം ഭക്‌തർ പ്രതിവർഷം എത്തുന്നു എന്നു കണക്കാക്കിയാൽ ഇതിന്റെ 10 ശതമാനം പേർ മതി പദ്ധതിയെ വിജയാകാശത്തെത്തിക്കാൻ.

ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് എയർപോർട്ട്

പരിസ്‌ഥിതി സൗഹൃദമെന്നതിന്റെ മറുവാക്കല്ല ഗ്രീൻ ഫീൽഡ്. ഇതുവരെയും യാതൊരു വ്യവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇല്ലാതെ കിടന്ന കന്നിമണ്ണിൽ ആദ്യമായി വികസനത്തിന്റെ കാൽ പതിയുമ്പോഴാണ് അത് ഗ്രീൻ ഫീൽഡാകുന്നത്. എരുമേലിക്കു മുൻപിൽ പച്ചവിരിച്ചു കിടക്കുന്നതും ഈ സാധ്യത. ചെന്നൈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ശബരിമല ഭക്‌തർ പൂങ്കാവനമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിനും മുല്ലപ്പെരിയാറിനും ഗവിക്കും മുകളിലൂടെയാവും ഇവിടേക്കു പറന്നിറങ്ങുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊച്ചി–കൊളംബോ–സിഗപ്പൂർ– ക്വാലലംപൂർ വിമാനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര പാതയാണിത്. തെക്കുകിഴക്കനേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ചെലവു കുറഞ്ഞ വിമാനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഇവിടെ നിന്നാവും ഉയരുക.



ഇതു ടേബിൾ ടോപ്പല്ല



കോഴിക്കോട് പോലെ ടേബിൾ ടോപ്പ് എയർപോർട്ട് ആയിരിക്കില്ല ഇത്. എരുമേലി റേഞ്ചിൽ പ്ലാച്ചേരി സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന വനാതിർത്തിയിലേക്ക് 6 കിമീദൂരമുള്ളതിനാൽ വനം അനുമതി സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര പരിസ്‌ഥിതി കാലാവസ്‌ഥാമാറ്റ വകുപ്പിന്റെ ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വനം വകുപ്പിലെ ഉന്നതർ പറയുന്നു. കേരള സർക്കാർ ഉൽസാഹിച്ചാൽ അനുമതികളുടെ കടമ്പകൾ കടക്കാനാവും. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വനമേഖലയോടു ചേർന്ന് പരിസ്‌ഥിതി സൗഹൃദ രീതിയിൽ വിമാനത്താവളങ്ങൾ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവി മുംബൈ എയർപോർട്ടിനായി പരിസ്‌ഥിതിയെ മാറ്റിമറിച്ച കഥ കേട്ടാൽ എരുമേലിക്ക് ആരും അനുമതി നൽകും. അവിടെ കർഷകരുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു, നദി ഗതി തിരിച്ചു, കണ്ടൽ വെട്ടിയിട്ടു, പകരം വനം വച്ചുപിടിക്കാൻ ഏറ്റെടുത്ത സ്‌ഥലം പാറക്കെട്ടായിരുന്നു. എരുമേയിൽ ഇതൊന്നുമില്ല.



പകരം വനം വയ്‌ക്കാനും ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾക്കും സാധ്യത ഏറെയാണ്. കാനനവാസനായ ദേവന്റെ സാന്നിധ്യവും ഈ തീർഥാടക വഴിയെ ധന്യമാക്കും. കടുവയും ആനയും പുലിയും മറ്റുമാകണം ഈ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നങ്ങൾ. പരിസ്‌ഥിതി ബോധമുള്ള ആർക്കിടെക്‌ടറ്റുമാരുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുവള്ളിയെ പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലെ വള്ളിക്കുടിലാക്കി മാറ്റാം.



മഴയുടെ ഡേറ്റ



പരിസ്‌ഥിതി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രദേശത്തെ മഴയുടെ അളവ് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നിഷ്‌കർഷ. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ളത് സ്വകാര്യ എസ്‌റ്റേറ്റുകളിലെ മഴക്കണക്കുകൾ മാത്രം. മഴയും വെയിലും കാറ്റും അളന്ന് ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകും. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആകെയുള്ളത് 2 മഴമാപിനികൾ മാത്രമാണ്. എയർപോർട്ട് വന്നാൽ ഈ സ്‌ഥിതി മാറും.



നിയമങ്ങൾ ഏറെ



എരുമേലിക്ക് ബാധകമായ പ്രധാന പരിസ്‌ഥിതി നിയമങ്ങൾ ഇരുപതിലേറെ വരും. 37 വകുപ്പുകളുടെ അനുമതിയും വേണം. പ്രധാന നിയമങ്ങൾ ഇവയാണ്: വന (സംരക്ഷണ) നിയമം, പരിസ്‌ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം 1986, വായുമലിനീകരണ നിയമം 1981, ജലമലിനീകരണ നിയമം 1974, ഭൂഗർഭ ജലനിയമം, ശബ്‌ദമലിനീകരണ നിയമം 2000, ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ നിയമം 2010, ഖര മാലിന്യ– നിർമാണ ഖരമാലിന്യ നിയമം 2016.



തീരദേശ നിയമം, മൽസ്യ–ജല– ആദിവാസി നിയമം എന്നിവ എരുമേലിയെ ബാധിക്കാത്തതും അനുമതിക്കു പിൻബലമേകും. തണ്ണീർത്തടം നികത്തേണ്ടി വരില്ല. എത്ര മഴപെയ്‌താലും പ്രളയമില്ല, മണ്ണിടിയില്ല. വിമാനത്താവളം ഒരിക്കലും അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരില്ല. ഭൂമിശാസ്‌ത്രവും പ്രകൃതിയും ഇവിടെ എയർപോർട്ടിന് പച്ചക്കൊടിയുമായി നിൽക്കുന്നു. കാറ്റും അനുകൂലമാണ്.



എതിർപ്പില്ല

നിലവിൽ റബർ മാറ്റി കൈതകൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാൽ മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുകയോ തോടുകൾ വഴിമാറ്റുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇതു പാരിസ്‌ഥിതിക എതിർപ്പു കുറയ്‌ക്കുന്നു. തന്നെയുമല്ല, ആറന്മുളയ്‌ക്കു പകരം ചെറുവള്ളിയോ ളാഹയോ ആകാമെന്നത് അന്ന് ജനങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത നിർദേശവുമായിരുന്നു. ഇത് ചെറുവള്ളിക്ക് ഗുണകരമാകും.



ശബരി റെയിൽവേ



ഈ സീസണിൽ തന്നെ പരീക്ഷണാർഥം ഇവിടെ എയർസ്‌ട്രിപ്പ് വികസിപ്പിക്കാവുന്നതാണെന്നും വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. നിർദിഷ്‌ട ശബരി റെയിൽവേയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ എരുമേലിയെ ഭാവിയുടെ യാത്രാമാർഗമാക്കാം. തിരുവനന്തപുരം– കാസർകോട് അതിവേഗ റെയിൽപാതയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ കാറും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ മാർഗം എവിടേക്കും പോകാം. അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം കുറയ്‌ക്കാം.



ശബരിമലയ്‌ക്ക് തിരുപ്പതി മാതൃകയിൽ ദേശീയതീർഥാടന പദവി ലഭിക്കാനും വിമാനത്താവളം സഹായകമാകും. പ്രദേശത്തെ കാട്ടുതീ നിയന്ത്രണം, ദുരന്ത നിവാരണം, രക്ഷാ പ്രവർത്തനം എന്നിവയും കാര്യക്ഷമമാകും. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, ജില്ലകളെ കൂട്ടിചേർത്ത് ടൂറിസം രംഗത്ത് പുതിയ സുസ്‌ഥിര സംരഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടാനാവും. മലയോര ജില്ലകളിലെ എൻആർഐകളുടെ സ്വപ്‌നഭൂമിയാവും ഇവിടം.

ശുദ്ധവായു, ജലസമൃദ്ധി



ശുദ്ധവായുവിനും ശുദ്ധജലത്തിനും പേരുകേട്ട ഇടമെന്ന നിലയിൽ പത്തനംതിട്ട–കോട്ടയം ജില്ലകളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് ഐടി പാർക്കുകളും മറ്റ് രാജ്യാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളും വരുന്നതിനും എയർപോർട്ട് വാതിൽ തുറക്കും. പാരിസ്‌ഥിതിക പഠനത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ചുമതല സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലൂയി ബഗ്ർ കമ്പനിയ്‌ക്കാണ്.



മാലിന്യം തിന്നാനെത്തുന്ന പരുന്തും എലിയെ പിടിക്കാനെത്തുന്ന മൂങ്ങയും ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചിനെ തിന്നാനെത്തുന്ന കൊക്കും തിരുവനന്തപുരത്തെ റൺവേയെ സദ്യാലയമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ പുതുതായി വരുന്ന ചെറുവള്ളിക്ക് ഇത്തരം ഭീഷണികളൊന്നുമില്ല.

∙ ‘മറ്റ് എതിർപ്പുകളില്ലെങ്കിൽ പാരിസ്‌ഥിതിക അനുമതിലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് സംസ്‌ഥാന വനം വകുപ്പും വന്യജീവി ബോർഡും മറ്റും പഠനങ്ങൾ നടത്തി കേന്ദ്രത്തിനു റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. റിസർവ് വനത്തിൽ നിന്ന് നിശ്‌ചിത അകലം പാലിക്കണമെന്ന ചട്ടമുണ്ട്. സംസ്‌ഥാന വനം വകുപ്പിന് ഇതു സംബന്ധിച്ച ഇടപെടൽ നടത്താവുന്നതാണ്’– ഡോ. കെ. പി ജോയി മുൻ ചെയർമാൻ, സംസ്‌ഥാന പരിസ്‌ഥിതി ആഘാത നിർണയ സമിതി.



∙ ‘ഉറച്ച മണ്ണും പാറക്കെട്ടും കലർന്ന പ്രദേശമാണിത്. അതിനാൽ നിർമാണ സമയത്ത് പാറയുടെ മുകളിലെ മണ്ണ് എടുത്തു മാറ്റി നന്നായി മണ്ണിട്ട് പുനർനിർമിക്കേണ്ടി വരും. മഴ കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളം വാർന്നു പോകാൻ ശാസ്‌ത്രീയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം. ഉയർന്നു താണും കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ നിർമാണത്തിലൂടെ പരന്ന സ്‌ഥലമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം’–ജോൺ മത്തായി മുൻ ഭൗമഗവേഷകൻ, എൻ സെസ് തിരുവനന്തപുരം.

∙ ‘പാരിസ്‌ഥിതിക ആഘാത പഠനം നടത്തി, പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ട ശേഷമേ പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമികനടപടികൾ ആരംഭിക്കാനാവൂ. കലക്‌ട്രേറ്റിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഹിയറിങ്. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും ഇതിൽ പങ്കുചേരും’.-അലക്‌സാണ്ടർ ജോർജ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് എൻജിനീയർ.

∙ ചെറുവള്ളി ഭൂമിശാസ്‌ത്രം



അക്ഷാംശം 9.46

രേഖാംശം 76.8

സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ശരാശരി ഉയരം: 100–150 മീറ്റർ.

വാർഷിക മഴ: 262–300 സെമീ

താപനില: കൂടിയത് 33 ഡിഗ്രി, കുറഞ്ഞത് 21 ഡിഗ്രി

മൺഘടന: കട്ടിയുള്ള മണ്ണ്

ഭൂചരിത്രം: മണ്ണിടിച്ചിലോ പ്രളയമോ ഉണ്ടായ ചരിത്രമില്ല

സ്‌ഥലം ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത്: ബ്രിട്ടീഷ് സർവേയർമാർ (റബർ തോട്ടം സ്‌ഥാപിക്കാൻ)

English Summary: New airport near Sabarimala will play a key role in the development