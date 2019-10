ഒന്നനങ്ങാൻ പോലുമാകാതെ മരവിച്ചു കിടന്ന 39 മനുഷ്യർ. അതിൽ 31 പേർ പുരുഷന്മാർ, എട്ടു വനിതകൾ. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പിഞ്ചുകുഞ്ഞുമുണ്ടായിരുന്നെന്ന വാർത്തയും പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. ലണ്ടന് 20 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ ഗ്രേയ്‌സിലുള്ള വാട്ടർഗ്ലേഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിനടുത്തു നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ ലോകത്തിനു ഞെട്ടലൊഴിയുന്നില്ല.

കണ്ടെത്തിയവരെല്ലാം ചൈന സ്വദേശികളാണെന്നാണു സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ട്. ലണ്ടനിലെ ചൈനീസ് എംബസിയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലവിലെ അന്വേഷണം. 24 മണിക്കൂറിനകം ട്രക്കിന്റെ ഡ്രൈവറെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിനു വിവരം തേടണമെന്ന് കോടതി അന്വേഷകസംഘത്തോടു നിർദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ക്രൂരതയാർന്ന കൂട്ടമരണങ്ങളിലൊന്നായതിനാൽത്തന്നെ ബ്രിട്ടിഷ് സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു കഴിഞ്ഞു.

19 വർഷം മുന്‍പ് ബ്രിട്ടനിലെ ഡോവറിൽ സമാനമായ സംഭവത്തിൽ 58 ചൈനക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്നു ഫുജിയാനില്‍ നിന്നു മാസങ്ങളെടുത്താണ് ചൈനീസ് അഭയാർഥി സംഘം ബ്രിട്ടനിലെത്തിയതെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ഈ വഴി വ്യക്തമായറിഞ്ഞിട്ടും അതു തടയാൻ ബ്രിട്ടൻ നടപടിയൊന്നുമെടുത്തില്ലെന്നാരോപിച്ച് ചൈനീസ് സർക്കാരിനു കീഴിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് പത്രം വിമർശനമുന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ബ്രിട്ടനെതിരെ വാളോങ്ങും മുൻപ് മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ‘രഹസ്യ’ വഴി കണ്ടെത്താനാണ് ബ്രിട്ടിഷ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നീക്കം. നിലവിൽ അതു ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നതാകട്ടെ ബെൽജിയത്തിലും ബൾഗേറിയയിലും അയർലൻഡിലും.

കണ്ടെയ്നർ ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ പരിശോധിക്കുന്നു.

നോർത്തേൺ അയർലൻഡുകാരനാണു പിടിയിലായ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ. ട്രക്ക് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാകട്ടെ ബള്‍ഗേറിയയിലും. അതും ഒരു ഐറിഷ് വനിതയുടെ പേരിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ഉപയോഗത്തിനു വേണ്ടി. കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നർ വന്നതാകട്ടെ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നും. മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ ഫ്രാൻസ് കർശന നടപടിയെടുക്കുകയും അവിടത്തെ കുപ്രസിദ്ധമായ രണ്ടു തുറമുഖങ്ങളിൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയതോടെയുമായിരുന്നു ബെൽജിയത്തിലെ സേബ്രഗ്ഗെ ഇതിന്റെ കേന്ദ്രമായത്. യൂറോപ്പിലെ മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ഏറ്റവും ‘ഹോട്ട് സ്പോട്ട്’ എന്നു കുപ്രസിദ്ധമായ തുറമുഖമാണ് സേബ്രഗ്ഗെ. ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷത്തിനിടെയായിരുന്നു തുറമുഖം ഇത്രയേറെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാകുന്നതും.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐറിഷ് പോലീസ് മൂന്നിടത്തു പരിശോധന നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ട്രക്കിന്റെ ഡ്രൈവറും കണ്ടെയ്‌നറും അതിനകത്തെ മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ട്രക്കിലേക്കു പിന്നീട് കണ്ടെയ്‌നർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സേബ്രഗ്ഗെയിൽ നിന്നു ബ്രിട്ടനിലെ പർഫ്ലീറ്റ് തുറമുഖത്തേക്ക് എത്തി അവിടെ കാത്തു നിന്ന ട്രക്കിലേക്ക് കണ്ടെയ്നർ ചേർക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച അതിരാവിലെയാണ് കണ്ടെയ്നറെത്തിയത്. അവിടെ നിന്ന് ഗ്രേയ്‌സിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതും.

നോർത്തേൺ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് ഡുബ്ലിനിലെത്തിയ ട്രക്ക് ജലമാർഗം വെയ്‌ൽസിലേക്കു വരികയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നു യാത്ര തുടർന്ന് പർഫ്ലീറ്റ് തുറമുഖത്തെത്തി കണ്ടെയ്നർ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. ട്രക്കിൽ ട്രാക്കിങ് സിസ്റ്റമുണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ യാത്രയുടെ വിശദവിവരങ്ങളും വൈകാതെ ലഭ്യമാകും. ട്രക്ക് മനുഷ്യക്കടത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് കമ്പനി പ്രതിനിധി പറഞ്ഞത്. സംഭവത്തിൽ അദ്ദേഹം നടുക്കവും രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ കണ്ടെയ്നറിൽ മനുഷ്യരാണെന്ന കാര്യം ഡ്രൈവർക്കു വ്യക്തമായറിയാമെന്നു പൊലീസ് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുറത്തുനിന്നു പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു കണ്ടെയ്നർ.

കണ്ടെയ്‌നർ പൊലീസ് സംരക്ഷണത്തിൽ.

2016ൽ യുകെ ബോർഡർ ഫോഴ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മനുഷ്യക്കടത്തുകാർ ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള കടത്തിന് സേബ്രഗ്ഗെയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങിയെന്നു മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. യുകെയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കു കുറഞ്ഞ തുറമുഖമായതിനാലാണ് കടത്തുകാർ പർഫ്ലീറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതേ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ മനുഷ്യക്കടത്തിനു കുപ്രസിദ്ധമായ കാലൈ, കുക്ക്വെയ്ൽ തുറമുഖങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതും. തുടർന്നാണ് ലോറികളിലും കണ്ടെയ്നറുകളിലും പർഫ്ലീറ്റ് വഴി മനുഷ്യക്കടത്ത് ശക്തമായത്. മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ഈ പുതിയ രീതി സംബന്ധിച്ച് നാഷനൽ ക്രൈം ഏജൻസിയും അന്നു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ്.

കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ സ്വയം വാതിൽ തുറക്കാൻ പോലുമാകാതെ മനുഷ്യർ പിടഞ്ഞുവീഴുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതിനെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും രംഗത്തു വന്നു. 2014ലും സേബ്രഗ്ഗെയിൽ നിന്നുള്ള കപ്പലിൽ നിന്നിറക്കിയ കണ്ടെയ്നറിൽ 12 കുട്ടികളടക്കം 35 പേരെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. ശേഷിച്ചവരെല്ലാം നിർജലീകരണത്തിനു വിധേയരായി മരണത്തോടു മല്ലിടുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ബെൽജിയൻ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളും ഈ മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ഭാഗമായെന്ന് അന്നത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നു പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. 2000ത്തിൽ ചൈനീസ് സംഘത്തെ കടത്തിയ കണ്ടെയ്നറും പുറപ്പെട്ടത് സെബ്രഗ്ഗെയിൽ നിന്നായിരുന്നു. അന്നു തക്കാളിപ്പെട്ടികൾ നിറച്ച കണ്ടെയ്നറിലായിരുന്നു യാത്ര.

ഇൻഡസ്‌ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കണ്ടെയ്‌നർ മാറ്റുന്നു.

ചെറുബോട്ടുകളിലും മറ്റും ബ്രിട്ടിഷ് തീരത്തേക്ക് അഭയാർഥികൾ വൻതോതിൽ എത്തുന്നതു പതിവാണ്. ജീവൻ പണയംവച്ചാണ് ഈ യാത്ര. 2004ൽ ചൈനയിലെ ഫുജിയാനിൽ നിന്നെത്തിയ ഒരു സംഘം കടൽ കടക്കുന്നതിനിടെ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് മരിച്ചിരുന്നു. കരയിൽ ഏതുവിധേനയും എത്തുന്ന സംഘത്തെ പിന്നീട് കാറുകളിലും ട്രക്കുകളിലുമാണ് കടത്തുക. ഫ്രാൻസിനെയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതും പതിവാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ പരിശോധനകളും മറികടന്നാണ് ഗ്രേയ്സിലേക്ക് കണ്ടെയ്നർ ട്രക്കെത്തിയതും 39 പേർ ദാരുണമായി മരിച്ചതും. സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടി ബ്രിട്ടൻ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Probe expands into Belgium, Bulgaria and Ireland on deaths of 39 in truck near British port