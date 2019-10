ബിജെപി ഉറപ്പ് എഴുതി നൽകണമെന്നു ശിവസേന; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിസന്ധി

മുംബൈ ∙ സർക്കാർ രൂപീകരണം വൈകുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ശിവസേന. ബിജെപിക്കു തനിച്ചു ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിപദം രണ്ടര വർഷം വീതം പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന ഉറപ്പ് എഴുതി നൽകണമെന്നു സേന ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ വസതിയായ മാതോശ്രീയിൽ സേനയുടെ 56 എംഎൽഎമാർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം.

നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച 50:50 അനുപാതപ്രകാരം അധികാരം പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് ഔദ്യോഗിക ലെറ്റർപാഡിൽ മുതിർന്ന ബിജപി നേതാക്കൾ ഒപ്പിട്ടു നൽകണമെന്നാണു സേനയുടെ ആവശ്യം. ‘ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുവേളയിൽ 50:50 അനുപാതം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. അതുപോലെ രണ്ടു പാർട്ടികളും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വം രണ്ടര വർഷം വീതം പങ്കിടാമെന്നു ധാരണയുണ്ടാക്കണം. ശിവസേനയ്ക്കു തീർച്ചയായും രണ്ടര വർഷം മുഖ്യമന്ത്രിപദം ലഭിക്കണം.’– സേനാ എംഎൽഎ പ്രതാപ് സർനായിക് പറഞ്ഞു. പ്രധാന വകുപ്പുകൾ തുല്യമായി വീതിക്കണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട്.

സേനയുടെ ആവശ്യത്തോടു ബിജെപി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനെ വിമർശിക്കുന്ന ലേഖനം മുഖപത്രമായ സാമ്നയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണു സേനയുടെ നീക്കം. ഉദ്ധവിന്റെ മകൻ ആദിത്യ താക്കറെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി എന്നെഴുതിയ കൂറ്റൻ ബാനർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലമായ വർളിയിൽ പ്രവർത്തകർ ഉയർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് നീക്കി. കോൺഗ്രസും എൻസിപിയും സേനയുമായി ചേർന്നു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നു ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സൂചന നൽകിയെങ്കിലും എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറും പിസിസി അധ്യക്ഷൻ ബാലാസാഹെബ് തോറാട്ടും നിഷേധിച്ചു.



English Summary: Election Results 2019: "Uddhav-ji Should Get Written Assurance From BJP": Sena Plays Hardball