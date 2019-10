സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ ഇംഗ്ലിഷ് പുസ്തകം: ഗോയലിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് കോടതി

മൂവാറ്റുപുഴ∙ മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കാൻ ഇംഗ്ലിഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി സുമിത് ഗോയലിന്റെ ആവശ്യം വിജിലൻസ് കോടതി അംഗീകരിച്ചു. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രതിയുടെ ചെലവിൽ വാങ്ങി നൽകിയാൽ വായിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കാമെന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണു വിജിലൻസ് കോടതി ഇതിന് അനുവാദം നൽകി.

10,000 രൂപയുടെ ഇംഗ്ലിഷ് പുസ്തകങ്ങൾ മൂവാറ്റുപുഴ സബ് ജയിലിനു വാങ്ങി നൽകാമെന്നാണ് സുമിത് ഗോയലിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാലാരിവട്ടം കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി സുമിത് ഗോയൽ കഴിഞ്ഞ 59 ദിവസമായി മൂവാറ്റുപുഴ സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണ്. കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് നേരിടുന്നതെന്നും ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഇംഗ്ലിഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു സുമിത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.

ആർഡിഎസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആയതിനാൽ ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലവിധ പ്രമാണങ്ങളും മറ്റും ഒപ്പിടുവാനുണ്ട്. ഇതിനായി ആഴ്ചയിൽ 4 പ്രാവശ്യം 15 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കണമെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ വിശദമാക്കിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് കോടതി മൂവാറ്റുപുഴ സബ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2014ലെ പ്രിസണേഴ്സ് ആൻഡ് കറക്ഷനിൽ സർവീസസ് (മാനേജ്മെന്റ്) റൂൾസ് പ്രകാരം ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യമേ സന്ദർശനം അനുവദിക്കാവൂ എന്നും 30 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ സമയം നൽകരുതെന്നും ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി.

സന്ദർശന സമയം കൂട്ടുവാൻ സൂപ്രണ്ടിന് വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാമെന്നും ഇംഗ്ലിഷ് പുസ്തകങ്ങൾ തടവുകാരന്റെ ചെലവിൽ അനുവദിക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്നാണ് ജയിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ബന്ധുക്കൾക്കും പ്രതിയുടെ കമ്പനിയിലെ പ്രധാന ജീവനക്കാർക്കും സുമിത് ഗോയലിനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കാൻ വിജിലൻസ് ജഡ്ജി ഡോ. ബി. കലാം പാഷ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന് നിർദേശം നൽകിയത്. മറ്റു തടവുകാർക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിലും ജയിലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസം ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലുമായിരിക്കണം സന്ദർശകർക്കുള്ള സമയം പരിഗണിക്കുവാനെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

