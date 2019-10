നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ ജാതി പരാമർശം: 250 വണ്ടികൾക്കു പിഴയിട്ട് നോയിഡ പൊലീസ്

നോയിഡ∙ ജാതീയമോ പ്രകോപനപരമോ ആയ പരാമർശങ്ങൾ പതിച്ച നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം വാഹനങ്ങൾക്കു പിഴ ചുമത്തി ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ്. ജില്ലാ പൊലീസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നോയിഡയിലും ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലുമായി വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു പരിശോധന. തകരാറിലായ നമ്പർപ്ലേറ്റുകളുള്ള വാഹനങ്ങളും ഇതിൽപെടും. ഗതാഗത സംവിധാനത്തിലെ സങ്കീർണതകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനുമുള്ള ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പരിശോധനയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ജാതീയ പരാമർശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ 133 വാഹനങ്ങളിൽ 100 എണ്ണം നഗരമേഖലകളിൽ നിന്നും 33 എണ്ണം ഗ്രാമീണമേഴരപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുമാണ്. അക്രമസ്വഭാവമുള്ള പ്രസ്താവനകൾ എഴുതിയതിയതിനു പിഴ ചുമത്തിയ 91 വാഹനങ്ങളിൽ നഗരമേഖലകളിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിയെട്ടും ഗ്രാമഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു പതിമൂന്നുമാണുള്ളത്. കേടായ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച 56 വാഹനങ്ങൾക്കും പിഴ ചുമത്തിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളിൽ ജാതീയമോ വർഗീയമോ ആയ വാക്കുകൾ എഴുതുന്നതു നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത്തരം എഴുത്തുകൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കും. അതിനാലാണ് അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഗൗതം ബുദ്ധ നഗറിലെ സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വൈഭവ് കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. സമാന നടപടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതിനു പുറമേ രാവിലെ 11 മുതൽ രാത്രി 11 വരെ ജില്ലയിലെ പ്രധാന ജ്വല്ലറികൾ, പെട്രോൾ പമ്പുകൾ, ചന്തകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തി. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കു മുന്നോടിയാണ് പരിശോധനയെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



English Summary : Owners Of Over 250 Vehicles With Casteist Words Penalised: Noida Police