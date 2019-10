വാഷിങ്ടൻ∙ ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഐഎസ് തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിയുടെ മരണം പേടിച്ചു കരഞ്ഞ് ഒരു ഭീരുവിനെപ്പോലെയായിരുന്നെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ‘ഭീകരതയിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളയാളെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി യുഎസ് ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ഭീകര സംഘടനയായ ഐഎസിന്റെ സ്ഥാപക തലവനു വേണ്ടി യുഎസ് വർഷങ്ങളായി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ പിടികൂടുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുകയെന്നതായിരുന്നു ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. ഇരച്ചെത്തിയ യുഎസ് സൈന്യത്തെ കണ്ട് അയാൾ പേടിച്ചു വിറച്ച് ഓടുകയായിരുന്നു’– വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ബഗ്ദാദിയുടെ രണ്ടു ഭാര്യമാരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ ദേഹത്തു സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവ പൊട്ടിത്തെറിക്കും മുൻപ് ഇരുവരും കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു. താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് അവസാനമിറങ്ങിയതും ബഗ്ദാദിയായിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട ശേഷം അവിടെവച്ചു തന്നെയായിരുന്നു ഡിഎൻഎ പരിശോധന. 15 മിനിറ്റിനകം ഫലം ലഭിച്ചെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടാഴ്ചയോളം പദ്ധതിയിട്ടതിനു ശേഷമായിരുന്നു ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ഭീകരന്മാരിലൊരാളായ ബഗ്ദാദിയെ യുഎസ് ഇല്ലാതാക്കിയത്.

സിറിയ–തുർക്കി അതിർത്തി ഇദ്‌ലിബില്‍ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു ആക്രമണം. സിറിയക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഐഎസ് കയ്യടക്കി വച്ചിരുന്ന അപൂർവം പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇദ്‌ലിബ്. ഇവിടത്തെ കെട്ടിടങ്ങളിലൊന്നിൽ കുടുംബത്തോടെയായിരുന്നു ബഗ്ദാദിയുടെ ജീവിതം. പ്രദേശത്ത് യുഎസിന്റെ ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സ് സംഘം ഹെലികോപ്ടറുകളിലെത്തി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ആദ്യം കെട്ടിടത്തിനു നേരെ തുടര്‍ച്ചയായി വെടിയുതിർത്തു. ഹെലികോപ്ടറുകൾ അടുത്തെത്തിയതോടെ താഴെ നിന്നു വെടിവയ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നാടൻ തോക്കു കൊണ്ടായിരുന്നു വെടിവയ്പ്.

തുടർന്ന് പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച നായ്ക്കൾക്കൊപ്പം ബഗ്ദാദിയുടെ താവളം ലക്ഷ്യമാക്കി കമാൻഡോസ് കുതിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ ഒരു തുരങ്കത്തിലേക്ക് മൂന്നു കുട്ടികളുമായി കടക്കുകയായിരുന്നു ബാഗ്ദാദി. കെ9 എന്നറിയപ്പെടുന്ന നായ്ക്കൾ ഇയാളുടെ പിന്നാലെയോടി. ഓടുന്നതിനിടെ വഴിനീളെ ബഗ്ദാദി ഉറക്കെ കരയുകയായിരുന്നു. തുരങ്കത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും നായ്ക്കൾ പിടികൂടിയിരുന്നു. അതിനിടെ ദേഹത്തു കെട്ടിവച്ചിരുന്ന ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.

കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബഗ്ദാദി മാത്രമാണ് തുരങ്കത്തിലേക്ക് കടന്നത്. വെടിയേൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള ‘മറയായാണ്’ കുട്ടികളെയും വലിച്ച് ഒപ്പം കൂട്ടിയത്. പിടിക്കപ്പെടുമെന്നുറപ്പായതോടെ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ചേർത്തു നിർത്തിയായിരുന്നു ഇയാൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. സ്ഫോടനത്തിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ ചിതറിത്തെറിച്ചു. തുരങ്കം ഇടിഞ്ഞു ദേഹത്തേക്കു വീഴുകയും ചെയ്തു. കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 11 കുട്ടികളെ ആദ്യമേ തന്നെ രക്ഷിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ അവിടെ നിന്നു പോകുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭ്യമായതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

കെ9 നായ്ക്കളിലൊന്നിനു പരുക്കേറ്റെങ്കിലും യുഎസിന്റെ ഭാഗത്ത് ആൾനാശമില്ല. ‘ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റൈലിൽ’ ഒരു സിനിമ പോലെയായിരുന്നു ബഗ്ദാദിയെ വേട്ടയാടി കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും ട്രംപ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ‘ഒരു നായയെ പോലെ, ഒരു ഭീരുവിനെപ്പോലെയാണ് അയാൾ മരിച്ചത്. ഇന്നു ലോകം ജീവിക്കാന്‍ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു..’ ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

റഷ്യ, തുർക്കി, സിറിയ, ഇറാഖ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സിറിയൻ കുർദുകൾക്കും ട്രംപ് നന്ദി പറഞ്ഞു. റഷ്യൻ സഹകരണത്തെ ‘ഗ്രേറ്റ്’ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ് ഇറാഖ് ഇന്റലിജൻസിനെ ‘എക്സലന്റ്’ എന്നാണു വിളിച്ചത്. റഷ്യയുടെ കീഴിലുള്ള ചില സിറിയൻ മേഖലയിലൂടെയായിരുന്നു ഹെലികോപ്ടർ യാത്രയെന്നതും സഹായകരമായി. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച വ്യോമപാതകളിലൊന്നിലൂടെയായിരുന്നു യുഎസ് കമാൻഡോസിന്റെ യാത്ര. അതും വളരെ താഴ്ന്നായിരുന്നു പറന്നത്, അതിവേഗത്തിലും. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചേർന്നുള്ള മികച്ച സഹകരണമാണ് ബഗ്ദാദിയുടെ മരണത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ബഗ്‌ദാദി താമസിച്ചിരുന്ന മേഖലയിലെ കെട്ടിടങ്ങളിലൊന്ന് യുഎസ് സൈന്യം തകർത്തപ്പോൾ.

ഹയാത്ത് തഹ്‍രിൽ അൽ–ഷാം എന്ന വിഭാഗത്തിനു കീഴിലായിരുന്നു ഇദ്‌ലിബ്. ഇവരാകട്ടെ ഐഎസിന്റെ എതിരാളികളും. ഐഎസിൽ ചേരുന്നവരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയിരുന്നു ഈ സംഘം. ഇവരുടെ സഹായവും ബഗ്ദാദിയെ തിരയാൻ യുഎസ് തേടി. ഇതോടൊപ്പം അമേരിക്കൻ ഇന്റലിജൻസും സ്പെഷൽ ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സും ചേർന്നതോടെ ദൗത്യം വിജയകരം. രണ്ടാഴ്ച മുൻപു തന്നെ ഇതിനു വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ബഗ്ദാദിയുടെ താവളം സ്ഥിരീകരിച്ചു നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.

രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ 2–3 തവണ ഇയാളെ പിടികൂടാനായി പദ്ധതിയിട്ടെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം പദ്ധതി മാറ്റുകയായിരുന്നു. ട്രംപിനും അടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സൈനിക മേധാവികൾക്കും മാത്രമേ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആക്രമണത്തിൽ ബഗ്ദാദിയുടെ എത്ര അനുയായികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന വിവരം വരുംനാളുകളിൽ വ്യക്തമാകും. ഇദ്‌ലിബിൽ നിന്നുള്ള വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇറാഖ് ദേശീയ ടെലിവിഷനും വാർത്താ ഏജൻസികളും പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്.

അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്‌ദാദി

ഐഎസിന്റെ കീഴിലുള്ള 100 ശതമാനം പ്രദേശങ്ങളും ഇതോടെ തന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അധമനായ, ആക്രമണകാരിയായ ഭീകരനായിരുന്നു ബഗ്ദാദി. അതേ രീതിയിൽത്തന്നെയാണ് അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതും. എന്നാൽ‍‍‍‍ ബഗ്ദാദിയെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടിയല്ല സിറിയയിൽ നിന്ന് യുഎസ് സൈന്യത്തെ പിൻവലിച്ചതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

യുഎസ് ആക്രമണം നടത്താന്‍ പുറപ്പെട്ട സമയത്തു തന്നെ, ശനി വൈകിട്ട് അഞ്ചിന്, ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിലെ സിറ്റ്വേഷൻ റൂമിൽ എത്തിയിരുന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസ്, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് റോബർട്ട് ഒബ്രിയൻ, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി മാർക്ക് എസ്പെർ തുടങ്ങിയവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. സിനിമ കാണുന്നതു പോലെ ‘വ്യക്തമായി’ ആക്രമണം തൽസമയം കാണുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചെന്ന ചോദ്യത്തിന് ട്രംപ് മറുപടി നൽകിയില്ല.

ഇദ്‌ലിബിൽ യുഎസ് ആക്രമണം നടത്തിയ പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തന്നെ ആക്രമണത്തിനുള്ള സമ്മതം ട്രംപ് നൽകിയിരുന്നതായി പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. ബഗ്ദാദിയെ ജീവനോടെ പിടിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ കൊലപ്പെടുത്താനായിരുന്നു നിർദേശം. ബഗ്ദാദി താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടം വളഞ്ഞ് കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അയാൾ കുട്ടികളുമായി ഇറങ്ങി ഓടുകയായിരുന്നു.

ആക്രമണത്തില്‍ രണ്ട് യുഎസ് സൈനികർക്കു ചെറിയ പരുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രാഥമികശുശ്രൂഷ തേടി ഇവർ പുറത്തിറങ്ങിയെന്നും സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കെ9 നായയ്ക്കും വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ബഗ്ദാദിയുടെ മരണ ശേഷം ഐഎസിന്റെ നീക്കങ്ങളും യുഎസ് ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. പുതിയ നേതാക്കൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്താൽ അവരുടെ പിന്നാലെയും യുഎസ് ഉണ്ടാകും–പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



English Summary: How Islamic State Founder Abu Bakr Al Baghdadi killed in US Delta force commando's attack -Explained