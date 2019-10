ദുഷ്യന്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന്; പരോളിനിറങ്ങി അജയ് ചൗട്ടാല

ചണ്ഡീഗഡ്∙ ജനനായക് ജനതാ പാർട്ടി നേതാവും നിയുക്ത ഹരിയാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാലയുടെ പിതാവ് അജയ് ചൗട്ടാല പരോളിൽ പുറത്തിറങ്ങി. അധ്യാപക നിയമന അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന അജയ്, മകന്റെ സത്യപ്രതിജ്‍ഞ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാനായാണു പരോളിനിറങ്ങിയത്. രണ്ടാഴ്ചത്തെ പരോളാണ് അജയ്‌ ചൗട്ടാലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.15നാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ. ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രിയായി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടറും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാലയും സത്യവാചകം ചൊല്ലി അധികാരത്തിലേറും. 40 സീറ്റ് ലഭിച്ച ബിജെപി 10 സീറ്റ് ലഭിച്ച ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാലയുടെ ജനനായക് ജനതാ പാർട്ടിയുമായി ചേർന്നാണു മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഏഴ് സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാരും ബിജെപിക്കു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ 90 അംഗ സഭയിൽ 57 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ ബിജെപിക്കുണ്ട്.

അജയും 4 തവണ ഹരിയാന മുൻമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിതാവ് ഓംപ്രകാശ് ചൗട്ടാലയും സ്കൂൾ അധ്യാപക നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിക്കേസിൽ 2013 മുതൽ ജയിലിലാണ്. 3,206 ജൂനിയർ അധ്യാപകരുടെ നിയമനത്തിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന കേസിൽ പത്തു വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷയാണു കോടതി വിധിച്ചത്. പ്രായം പരിഗണിച്ചു ശിക്ഷയിൽ ഇളവു വരുത്തണമെന്ന ഓം പ്രകാശിന്റെ അപേക്ഷ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ബിജെപിക്കു പിന്തുണ നൽകാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ദുഷ്യന്ത് തിഹാർ ജയിലിൽ പിതാവിനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ജയിലിലെ നല്ല പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരോൾ നൽകുന്നതെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം .

