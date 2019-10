യുഎസ് കമാൻഡോസ് വളഞ്ഞു, ഐഎസ് തലവന്‍ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്ന് ട്രംപ്

വാഷിങ്‌ടൻ∙ ലോകത്തിലെ ‘മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ്’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭീകരൻ അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച് യുഎസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപാണു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഭീകര സംഘടയായ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ (ഐഎസ്) തലവനായ ബഗ്ദാദി ഇറാഖ് സ്വദേശിയാണ്. അൻപതിനോടടുത്തു പ്രായമുള്ള ഇയാൾ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ സിറിയയിൽ യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഇബ്രാഹിം അവാദ് ഇബ്രാഹിം അൽ-ബാദ്രി എന്നാണ് ബഗ്ദാദിയുടെ യഥാർഥ പേര്. ഭീകരൻ ഒസാമ ബിൻ ലാദനു സമാനമായി യുഎസ് കണക്കാക്കിയിരുന്ന ഭീകരനായിരുന്നു അൽ ബഗ്‌ദാദി. കുടുംബത്തോടൊപ്പം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഇയാളുടെ മരണമെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചു. രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചായിരുന്നു മരണം. ഇയാൾക്കൊപ്പം മൂന്നു കുട്ടികളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. 11 കുട്ടികളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റാനും സാധിച്ചു. ചിതറിച്ചെറിച്ച ബഗ്ദാദിയുടെ മൃതദേഹം ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഹീറോ ആയല്ല, ഭീരുവായാണ് അയാൾ മരിച്ചത്. മരണ സമയത്ത് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു. ഐഎസിൽ ചേരാൻ പോകുന്നവർ ഇതും ഓർക്കണം. യുഎസിന്റെ ഭാഗത്ത് ആൾനാശമൊന്നുമില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കൊപ്പം ‘ലൈവ്’ ആയി ട്രംപ് ആക്രമണം കണ്ടിരുന്നു. ബഗ്ദാദിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിന് റഷ്യ, തുർക്കി, സിറിയ, ഇറാഖ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കും സിറിയൻ കുർദുകൾക്കും ട്രംപ് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് പദ്ധതിയിട്ട നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യം കണ്ടതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

അനുയായികൾ ഖലീഫ ഇബ്രാഹിം എന്നു വിളിച്ചിരുന്ന ബഗ്ദാദി ഐഎസിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചതിനു പിന്നാലെ സിറിയൻ അതിർത്തിയിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒളിച്ചുകഴിയുകയായിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട സമയത്ത് ഇയാളുടെ കുടുംബവും അടുത്ത അനുയായികളും അംഗരക്ഷകരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഇദ്‌ലിബിൽ നിന്ന് തുർക്കി അതിർത്തിയിലേക്കു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നും മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചെന്നും ഇറാഖ് വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തിൽ ഒൻപതു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണു വിവരം.

ബഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ട മേഖല.

തുർക്കിയുടെ പിന്തുണയും യുഎസിനു ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. ഇറാഖ് ഇന്റലിജൻസാണ് ആക്രമണത്തിനുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇറാനും ബഗ്ദാദിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വൈറ്റ് ‌ഹൗസിലെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിസപ്‌ഷൻ റൂമിലായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ വാർത്താസമ്മേളനം. നേരത്തേ ഒട്ടേറെ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ട്രംപ് നടത്തിയതും ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു.

അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിയെ പിടികൂടുന്നതിനായി നടന്ന പോരാട്ടത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച തന്നെ ഒരു മുതിർന്ന യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. സിറിയയിലെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇദ്‌‌ലിബ് പ്രവിശ്യയിലായിരുന്നു പോരാട്ടമെന്ന് ന്യൂസ് വീക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



വ്യക്തമായ ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ സ്പെഷൽ ഓപറേഷൻസ് കമാൻഡോസായ ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണം. ഹെലികോപ്ടറിൽ യുഎസിന്റെ കമാൻഡോകളെ താഴെയിറക്കി ശനിയാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു ആക്രമണം. വൻ സ്ഫോടനങ്ങളും വെടിവയ്പും വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ സിറിയയിലെ ബാരിഷ മേഖലയിൽ നടന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. തുർക്കി അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള പ്രദേശമാണിത്.

യുഎസ് സൈന്യം ഇരച്ചെത്തിയപ്പോൾ ദേഹത്ത് ബോംബ് കെട്ടിവച്ചു സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു ബഗ്ദാദിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. റെയ്ഡിൽ അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘടന സിഐഎയും പങ്കെടുത്തു. ബഗ്ദാദിയുടെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളും ഡിഎൻഎ, ബയോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളും പൂർത്തിയാക്കി. ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇറാഖി ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷനും പുറത്തുവിട്ടു. യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സിറിയൻ ഒബ്സർവേറ്ററി ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ട്രംപ് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പെന്റഗൺ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. ബഗ്ദാദിയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച് സിറിയയിലെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നു വിവരം ലഭിച്ചതായി ഇറാനും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോരാട്ടം നടന്ന മേഖലയിൽ നിന്നു ലഭിച്ച വിവരമാണിതെന്നും രണ്ട് ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ റോയിട്ടേഴ്സിനോടു സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇംപീച്മെന്റിന്റെ പേരിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ പിടിവള്ളിയായിരിക്കുകയാണ് ട്രംപിന് പുതിയ മുന്നേറ്റം. വടക്കുകിഴക്കൻ സിറിയയിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാനുള്ള യുഎസ് തീരുമാനവും വലിയ വിമർശനത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു. യുഎസ് പിന്മാറ്റത്തോടെ സിറിയയിൽ ഐഎസ് വീണ്ടും ശക്തമാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രധാന വിമർശനം. ഇവയുടെ മുനയൊടിക്കാനുള്ള ആയുധം കൂടിയായി ട്രംപിന് ബഗ്ദാദിയുടെ മരണം.

സിറിയയിൽ കുർദുകൾക്കു നൽകിയിരുന്നു പിന്തുണ യുഎസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പിൻവലിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് യുഎസ് സൈന്യം ഇറാഖിലേക്കു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു യുഎസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ സിറിയയിൽ ഐഎസ് ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ ആശങ്ക.

എന്നാൽ ഐഎസ് തലപ്പത്തെ ഭീകരരെ പിടികൂടാൻ യുഎസ് വല വിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത്. യുഎസ് പിന്മാറ്റത്തോടെ ഐഎസ് തലവന്മാർ രഹസ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുയായികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതു ശക്തമാക്കി. ഇതു പിടിച്ചെടുത്താണ് യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് ഇപ്പോൾ ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

