‘വാളയാറിലെ സഹോദരിമാർക്ക് നീതി വേണം’: നിയമവകുപ്പ് സൈറ്റ് തകർത്ത് ഹാക്കർമാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ വാളയാർ അട്ടപ്പള്ളത്തു പീഡനത്തിനിരയാവുകയും ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്ത ദലിത് സഹോദരിമാർക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹാക്കർമാർ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള നിയമ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു കേരള സൈബർ വാരിയേഴ്സ് എന്ന ഹാക്കർമാരുടെ സംഘത്തിന്റെ ഇടപെടൽ. നിയമവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വകുപ്പിന്റെ http://www.keralalawsect.org/ എന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. വെബ്സൈറ്റിലെ ഒരു വിവരവും ഉപഭോക്താക്കൾക്കു ലഭിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് ഹാക്കിങ്.

കേരള സൈബർ വാരിയേഴ്സിന്റെ ചിഹ്നവും ‘ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്ക് നീതി വേണം’ എന്ന സന്ദേശവുമാണ് വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുന്നവർക്കു കാണാനാവുക. കേരളത്തിൽ നിയമസംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വകുപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും ഹാക്കർമാർ ചോദിക്കുന്നു. ‘വാളയാറിലെ സഹോദരിമാരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയവരെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളെയും വനിതകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കേരള സര്‍ക്കാർ സമ്പൂർണ പരാജയമാണ്. പാവപ്പെട്ടവർക്കു നീതി വേണ്ടെന്നാണോ?

സർക്കാരിൽ നിർണായക സ്ഥാനത്തുള്ളവർ പോലും അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുകയാണ്. കുറ്റവാളികളെ രക്ഷിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. മരിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. അവർക്കായി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും. സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ പുനഃരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടണം. കുറ്റക്കാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാര്‍ക്ക് നീതി ലഭിക്കണം. നീതി ലഭിക്കും വരെ ഞങ്ങൾ പോരാടും...’ വെബ്സൈറ്റിൽ ഹാക്കർമാർ കുറിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെയായിരുന്നു ഹാക്കിങ്.

വാളയാറിൽ ദലിത് പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ പൊലീസ് അപ്പീല്‍ നല്‍കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. വിധിപ്പകര്‍പ്പ് കിട്ടിയ ഉടന്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കും. വാളയാർ പീഡനക്കേസിലെ അഞ്ചു പ്രതികളിൽ നാലുപേരെയും പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതി വെറുതെവിട്ടത് തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിയിരുന്നു,പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ചപറ്റിയതായി പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടതിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണവും ശക്തമാണ്.

2017 ൽ ആയിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. പതിമൂന്നുകാരിയായ മൂത്ത സഹോദരിയെ ജനുവരി 13നും ഒൻപതുകാരിയായ ഇളയ സഹോദരിയെ മാർച്ച് നാലിനുമാണു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ശെൽവപുരത്ത് ഓടും ഷീറ്റും മേഞ്ഞ വീടിന്റെ കഴുക്കോലിൽ ഒരേ സ്ഥാനത്താണ് ഇരുവരെയും തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

എട്ടടിയോളം ഉയരത്തിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടതും എട്ടടി ഉയരത്തിൽ ഒൻപതുകാരി തൂങ്ങിമരിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നതുമാണു സംശയത്തിനിടയാക്കിയത്. എന്നാൽ കഴുത്തിലെ കയറിലെ കുരുക്കിന്റെ പ്രത്യേകതയും താഴെയുണ്ടായിരുന്ന കട്ടിലും ഈ ദുരൂഹത ഇല്ലാതാക്കിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഏതു സമയവും അയഞ്ഞു വീഴാവുന്ന രീതിയിലാണ് കയർ കുരുക്കിയതെന്നും കൊലപാതകമാണെങ്കിൽ കുരുക്ക് ഇപ്രകാരമായിരിക്കില്ലെന്നുമാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇളയ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണ സമയത്തു സംഭവസ്ഥലം പരിശോധിച്ച പൊലീസ് സർജനും ആത്മഹത്യയാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.

മരണപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് രണ്ടു പെൺകുട്ടികളും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനാൽ തുടരന്വേഷണത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ബന്ധുക്കളും അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അയൽവാസിയായ പതിനേഴുകാരനും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വിട്ടയച്ച 17കാരനെ പിന്നീട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

