അധികാരത്തിന്റെ ‘റിമോർട്ട് കൺട്രോൾ’ ഞങ്ങൾക്ക്; ബിജെപിക്ക് സേനയുടെ ‘സന്ദേശം’

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രൂപീകരണത്തില്‍ ബിജെപിക്കു മുന്നറിയിപ്പുമായി ശിവസേന. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിലും ബിജെപി–സേന സഖ്യസർക്കാരിന്റെ ‘റിമോട്ട് കൺട്രോൾ’ ശിവസേനയുടെ കൈകളിലായിരിക്കുമെന്ന് സേനാ നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത്. പാർട്ടി മുഖപത്രമായ സാമ്നയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘2014നോടു താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തവണ കുറവ് സീറ്റുകളാണ് ശിവസേന നേടിയത്. 56 സീറ്റുകൾ. 2014ൽ 63 സീറ്റുകൾ ശിവസേന നേടിയിരുന്നു, സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞെങ്കിലും ശിവസേന പിറകോട്ടു പോകുമെന്നു കരുതണ്ട. ബിജെപിക്കൊപ്പം തന്നെയുണ്ടാകും. അധികാരത്തിന്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ സേനയുടെ കൈകളിലായിരിക്കും.’– സഞ്ജയ് റാവുത്ത് വ്യക്തമാക്കി.



തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി ബിജെപി മാറിയെങ്കിലും സർക്കാർ രൂപികരണത്തിനു ശിവസേനയുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. സർക്കാരിൽ തുല്യാവകാശം നൽകുമെന്ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ ഉദ്ധവ് താക്ക്റെയ്ക്കു നൽകിയ വാക്കു രേഖാമൂലം നൽകണമെന്നും ശിവസേന ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനോടു പ്രതികരിക്കാൻ ബിജെപി ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. അതേസമയം ബിജെപിയെ അധികാരത്തില്‍ നിന്നകറ്റാൻ കോൺഗ്രസും എൻസിപിയും സേനയുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപികരിക്കുമെന്ന തരത്തില്‍ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറും പിസിസി അധ്യക്ഷൻ ബാലാസാഹെബ് തൊറാട്ടും ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചു.



നേരത്തേ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടു സേന മുഖപത്രമായ സാമ്നയിൽ വന്ന ലേഖനവും ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. അധികാരത്തിന്റെ അഹന്തയ്ക്കു തിരിച്ചടിയേറ്റെന്നായിരുന്നു പരിഹാസം. ശിവസേന നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായി രാജ്യസഭാംഗവും സാമ്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏഡിറ്ററുമായ സഞ്ജയ് റാവുത്ത് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കാർട്ടൂണും ചർച്ചയായി. കഴുത്തിൽ ക്ലോക്ക് (എന്‍സിപി ചിഹ്നം) അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കടുവ ( ശിവസേന ചിഹ്നം) താമരപ്പൂ മണക്കുന്നതായാണു കാർട്ടൂണ്‍.



