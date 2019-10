നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സൗദി സന്ദർശനം: വീണ്ടും വ്യോമപാത നിഷേധിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ

ഇസ്‌ലാമാബാദ്/ ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് വീണ്ടും വ്യോമപാത നിഷേധിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സൗദി സന്ദർശനത്തിനായാണ് ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പാക്കിസ്ഥാനോടു അനുമതി തേടിയത്.

എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പാക്ക് വ്യോമപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നു വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മഹ്മൂദ് ഖുറേശി ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷനെ അറിയിച്ചു. രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സൗദിയിലേക്ക് പോകുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ യുഎസ് യാത്രയ്ക്കും രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ ഐസ്‌ലൻഡ് യാത്രയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാൻ വ്യോമപാത നിഷേധിച്ചിരുന്നു. കശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾക്കുമേൽ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണു തീരുമാനമെന്നാണ് പാക്ക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അന്നു പറഞ്ഞത്. പാക്ക് നടപടിയെ ഇന്ത്യ അപലപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Pakistan has denied PMModi's request to use Pakistan’s airspace