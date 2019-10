2010ലെ അയോധ്യ വിധിയില്‍ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ പക്വമായത്: നരേന്ദ്ര മോദി

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ 2010ല്‍‌ അയോധ്യ കേസിൽ വിധി വന്നപ്പോൾ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മറ്റു സംഘടനകളും പക്വമായ ഇടപെടലാണു നടത്തിയതെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അയോധ്യ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി പുറത്തുവരാന്‍ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണു പ്രധാനമന്ത്രി ‘മൻ കി ബാത്തിൽ’ അയോധ്യ കേസിന്റെ ഓർമകൾ പങ്കുവച്ചത്. അയോധ്യ കേസിൽ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി പുറത്തുവന്നപ്പോൾ പ്രത്യേക താൽപര്യമുള്ള പല സംഘങ്ങളും ഇതു ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. സാഹചര്യം വഷളാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭാഷയായിരുന്നു അവർ ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്– മോദി പറഞ്ഞു.



ചിലർ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി. അഞ്ച്, പത്തു ദിവസം ഇതു തുടർന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ജനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്തി. അന്ന് എല്ലാവരും കാണിച്ച ഐക്യത്തിനു നന്ദി പറയുകയാണ്. കോടതി വിധിക്കുശേഷം നിയമ വ്യവസ്ഥയെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിച്ചതായും മോദി മൻ കി ബാത്തിൽ പറഞ്ഞു. നവംബർ പകുതിയോടെ അയോധ്യ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി പറയുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ടൂറിസത്തിന് ഏറെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. ഹോളി, ദീപാവലി, ഓണം, പൊങ്കൽ, ബിഹു, ഇവയെല്ലാം കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.



സിയാച്ചിനിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സൈനികരെയും പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയറിലെ സൈനികർ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, ക്ലീൻ സിയാച്ചിൻ പദ്ധതിയുടെ കൂടി ഭാഗമാണ് അവർ. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു കാലാവസ്ഥയിലും മാലിന്യ നീക്കത്തിനായി അവർ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതു പ്രധാനമാണെന്നും മൻ കി ബാത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞു. ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ കാവല്‍ നിൽക്കുന്ന സൈനികരോടൊപ്പമാണു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീപാവലി ആഘോഷം.



English Summary: PM says political parties played mature role in uniting people after 2010 Ayodhya verdict