അബുബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ടു? ‘വലിയ പ്രസ്താവന’യ്ക്ക് ഒരുങ്ങി ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൺ∙ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരനേതാവ് അബുബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സിറിയയിൽ ഓപറേഷൻ നടത്തിയതായി യുഎസ്. രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസി റോയിറ്റേഴ്സിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ‘വലിയ പ്രഖ്യാപനം’ നടത്തുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങളും അറിയിച്ചു.



എന്നാൽ ഓപറേഷൻ വിജയമായിരുന്നോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച വിവരം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ യുഎസ് തയാറായിട്ടില്ല. യുഎസ് സേന നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ബാഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരത്തേ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭ്യമല്ല. യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ പെന്റഗൺ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചില്ല.



യുഎസ് സമയം രാവിലെ 9 മണിക്കു വലിയൊരു കാര്യം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ലോകത്തെ അറിയിക്കുമെന്ന് വൈറ്റ്ഹൗസ് വക്താവ് ഹോഗൺ ഗിഡ്‌ലി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സമയം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടായിരിക്കും ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇതിനു മുന്നോടിയായി ചില വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. എന്നാൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് ട്രംപ് തയാറായിട്ടുമില്ല.



അതേസമയം യുഎസ് സേന സിറിയയിൽ നിന്നും പിൻമാറിയത് തുർക്കിക്ക് ആക്രമണത്തിന് അവസരം ഒരുക്കി നൽകി എന്ന തരത്തില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കുകളും ഡെമോക്രാറ്റുകളും ഒരുപോലെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്, ട്രംപ് വലിയ പ്രസ്താവനയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നത്. നിരവധി സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ട്രംപ് കൈക്കൊണ്ട വൈറ്റ്ഹൗസ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റൂമിൽ വച്ച് ബാഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത ട്രംപ് ലോകത്തെ അറിയിക്കുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.



English Summary: USA has carried out operation targeting ISIS chief Abu Bakr Al Baghdadi says US official news agency