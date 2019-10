തൊഴിലില്ലായ്മ: ആന്ധ്രയിൽ ഒരു മാസത്തിനിടെ മൂന്ന് ആത്മഹത്യ

ഹൈദരാബാദ്∙ നിർമാണ മേഖലയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മയിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഈ മാസം ജീവനൊടുക്കിയതു മൂന്നു യുവാക്കൾ. തെനാലി, ഗുണ്ടൂർ, മംഗളഗിരി എന്നിവിടങ്ങളിലായാണു യുവാക്കൾ തൊഴിലില്ലായ്മയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. പൂഴി മണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയം മാറ്റത്തെ തുടർന്ന് ആന്ധ്രാ പ്രദേശിൽ നിർമാണ മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.



വെങ്കിടേഷ് എന്നയാളാണു ഗുണ്ടൂരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. തൊഴിലില്ലായ്മ കാരണം മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും ജീവിക്കുന്നതിനായി വേറൊരു മാർഗവും അറിയില്ലെന്നും വെങ്കിടേഷ് സെൽഫി വി‍ഡിയോയില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. വെങ്കിടേഷിനെ പിന്നീട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മൂന്ന് ആഴ്ച മുൻപു പകർത്തിയ വി‍ഡിയോ ഇപ്പോഴാണു പുറത്തുവന്നത്. നാലു മാസത്തോളമായി വെങ്കിടേഷിനു ജോലിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ റാഷി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. നിർമാണ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാണു ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഭർത്താവിന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു ജോലിയും അറിയില്ല. ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള മകൻ രോഗിയാണെന്നും റാഷി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



വെങ്കിടേഷിന്റെ വി‍ഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുൻമുഖ്യമന്ത്രി എന്‍. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു. മണല്‍ മാഫിയകളുമായി ചേർന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂട്ടുകച്ചവടം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തൊഴിലാളികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുവെന്നത് ആശ്ചര്യകരമായ കാര്യമാണ്. അഞ്ചു മാസമായി ജോലിയില്ലാത്ത തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ പട്ടിണിയിലാണ്. സർക്കാർ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സമൂഹ മാധ്യമത്തിലെ കുറിപ്പിൽ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ആരോപിച്ചു. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വെങ്കിടേഷ് താമസിക്കുന്ന ഗൊരണ്ട്‍ല മേഖലയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും കെട്ടിട നിർമാണ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. തൊഴിൽ സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണെന്നും സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.



തെനാലി സ്വദേശിയായ നാഗ ബ്രഹ്മാജിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മറ്റൊരാൾ. മണൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയം മാറ്റമാണു പ്രശ്നങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കിയതെന്നാണു വിലയിരുത്തല്‍. അതേസമയം 30 ലക്ഷം പേര്‍ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്ന മേഖലയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ജനസേനാ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓരോ തൊഴിലാളിക്കും നഷ്ടപരിഹാരമായി 10,000 രൂപ വീതം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകണമെന്ന് ടിഡിപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം വെള്ളപ്പൊക്കമാണു നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണമെന്നാണു ഭരണകക്ഷിയായ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട്.



