കുമ്പനാട് അമിതവേഗത്തിൽ വന്ന കാറിടിച്ച് സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരൻ തൽക്ഷണം മരിച്ചു

കുമ്പനാട് (പത്തനംതിട്ട) ∙ ടികെ റോഡിൽ പടിഞ്ഞാറെ കവലയിൽ അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന കാറിടിച്ചു സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരൻ വട്ടക്കോട്ട മാങ്കൂട്ടത്തിൽ സുകുമാരൻ (52) മരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 8.30ന് ഫെലോഷിപ് ആശുപത്രി വഴി പുറമറ്റത്തിനുള്ള റോഡ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തു സൈക്കിൾ നിർത്തി മീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ തിരുവല്ല ഭാഗത്തുനിന്നു വന്ന കാർ സുകുമാരനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തൽക്ഷണം മരിച്ചു.

മല്ലപ്പള്ളി വള്ളിപ്പറമ്പിൽ ലിസിയാണു ഭാര്യ. മക്കൾ:അനീഷ്, അനൂപ്. മരുമകൾ: പുഷ്പ. അപകടശേഷം കാർ നിർത്താതെ പോയി. കോയിപ്രം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കാർ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു പൊലീസ്. പരേതനായ പാപ്പന്റെ മകനാണ്. സംസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിനു നാരകത്താനി ഇൻഡ്ടൈം ഫുൾഗോസ്പൽ ചർച്ച് സെമിത്തേരിയിൽ.



English Summary: One dead in road accident at Pathanamthitta