കേരളത്തിനു കേന്ദ്ര മുന്നറിയിപ്പ്; പിന്നാലെ പാലക്കാട്ടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ, മരണം

പാലക്കാട്∙ കേരളത്തിലെ മൂന്നു ജില്ലകളിൽ മാവേ‍ായിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനു പിന്നാലെ മാവേ‍ായിസ്റ്റ്- നക്സൽ വിരുദ്ധസേന ഏറ്റുമുട്ടല്‍. തീവ്ര ഇടതു സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 30 ജില്ലകൾ സംബന്ധിച്ച് ഐബി റിപ്പോർട്ടിനുമേൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഉന്നതല യേ‍ാഗത്തിലാണു കേന്ദ്രം കേരളത്തിനു മുന്നറിയിപ്പും നിർദേശവും നൽകിയത്.

മാവേ‍ായിസ്റ്റുകളുടെ നിശബ്ദ നീക്കത്തിനെതിരെ ജാഗ്രതപാലിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാടു ജില്ലകളിലാണു മാവേ‍ായിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം പ്രകടമായുള്ളത്. ഇവരുടെ ആക്രമണം പ്രതിരോധിക്കാൻ സജ്ജമായ ഹൈടെക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഈ ജില്ലകളിൽ കൊണ്ടുവരും. ഇതിനായി 580 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. പെ‍ാലീസിന്റെ ആയുധങ്ങളടക്കം മാവ‍ായിസ്റ്റുകൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നതു തടയാനാണു പ്രത്യേക സുരക്ഷാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ.



കേരളത്തിനു പുറമേ ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡിഷ, ബംഗാൾ, ബിഹാർ, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, ആന്ധ്ര, മധ്യപ്രദേശ്, യുപി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മെ‍ാത്തം 25 ജില്ലകളാണു മാവോയിസ്റ്റ് ബാധിത പട്ടികയിലുള്ളത്. ഏറ്റവുമധികം കൂടുതൽ ബാധിച്ച മേഖല ജാർഖണ്ഡ് ആണ്. ഛത്തീസ്ഗഡ്, ബിഹാർ എന്നിവയാണു രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്. പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി, മലപ്പുറത്തെ നിലമ്പൂർ, വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടി, വൈത്തിരി പ്രദേശങ്ങളിൽ സംഘടനയുടെ സജീവ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടുമാസമായി സാന്നിധ്യം കുറവാണെന്ന് പെ‍ാലീസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ആദിവാസികൾ ഇവരെ കണ്ടതായി റിപ്പേ‍ാർട്ടുണ്ട്. വയനാട്ടിൽ വിക്രം ഗൗഡയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു നീക്കങ്ങൾ.



അട്ടപ്പാടിയിൽ കരുവാരക്കുണ്ട് പ്രദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണു വർഷങ്ങളായി മാവേ‍ായിസ്റ്റുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 2015 നവംബറിൽ മണ്ണർക്കാട് അമ്പലപ്പാറയിൽ പെ‍ാലീസും തണ്ടർബേ‍ാൾട്ടും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയെങ്കിലും മരണമുണ്ടായില്ല. പശ്ചിമഘട്ടം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മാവേ‍ായിസ്റ്റ് നീക്കങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും പാലക്കാട് മേഖലയിൽ ആദ്യമാണ് പെ‍ാലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മാവേ‍ായിസ്റ്റുകൾ കെ‍ാല്ലപ്പെടുന്നത്.

അട്ടപ്പാടി ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വനമേഖലയേ‍ാടു ചേർന്നുള്ള മുഴുവൻ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായെന്നു പറയുന്ന മേലെ മഞ്ചിക്കട്ടി ഊരിനു സമീപത്തേക്കുള്ള ഗതാഗതം പെ‍ാലീസ് തടഞ്ഞു. ജില്ലാപെ‍ാലീസ് സൂപ്രണ്ട് ജി.ശിവവിക്രം സ്ഥലത്തെത്തിയശേഷം തുടർ നടപടി ആരംഭിക്കും. കൂടുതൽ സേന അട്ടപ്പാടിയിലേക്കു തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Police encounter against maoists in Kerala happens after Central government warning