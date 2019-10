യൂറോപ്യൻ എംപിമാർ നാളെ കശ്മീരിൽ; വ്യക്തമായ വീക്ഷണം നൽകുമെന്ന് മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആർട്ടിക്കൾ 370 പ്രകാരം ജമ്മുകശ്മീരിനു നൽകിയിരുന്ന പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ 28 യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ നാളെ കശ്മീരിൽ. കശ്മീരിനു നൽകിയിരുന്ന പ്രത്യേക പദവി നിർത്തലാക്കി രണ്ടു കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിച്ച കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തെ തുടർന്നു സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് വാഷിങ്ടനിൽ നടന്ന യുഎസ് കോൺഗ്രസ് യോഗത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ജനപ്രതിനിധികള്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ സന്ദർശനം.

ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തിയ അംഗങ്ങളോട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിതിഗതികൾ വിശദീകരിക്കും. ദാൽ തടാകത്തിലെ താമസക്കാരെയും ബോട്ടുടമകളെയും അവർ സന്ദർശിക്കും. സന്ദർശനം അനൗദ്യോഗികമാണെന്നു ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അംഗങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ‘ജമ്മു കശ്മീരിലേക്ക് യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ സന്ദർശനം പ്രദേശത്തിന്റെ വികസന–ഭരണ മുൻഗണനകളെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായ വീക്ഷണം നൽകുന്നതിനു പുറമെ ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് മേഖലയിലെ സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കും’ സംഘത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങളോടും പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളോടും ഡോക്ടർമാരോടും സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലോകം കശ്മീരിനുമേലെയുള്ള ഇരുമ്പ് തിരശീല ഉയർത്തുമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ജമ്മുകശ്മീരിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കിയതിനു സർക്കാരിനെ ഉത്തരവാദിയാക്കണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. കശ്മീർ നടപടിക്കു മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചതിൽ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപാർട്ട്‌മെന്റ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരുമായി ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിരുന്നെന്ന് യുഎസ് അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആലീസ് വെൽസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന യോഗത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ മാനിക്കാനും ഇന്റർനെറ്റ്, മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഇന്ത്യൻ അധികാരികളോട് അഭ്യർഥിച്ചതായും അവർ പറഞ്ഞു.



ജമ്മു കശ്മീരിലെ സർക്കാരിന്റെ നീക്കം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്ന് യുഎസ് നേരത്തേ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. സ്ഥിതി സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ഓഗസ്റ്റ് 4 രാത്രി മുതൽ താഴ്‍വരയിൽ നിർത്തലാക്കിയ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഇതുവരെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 400 ലധികം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല, മകൻ ഒമർ അബ്ദുല്ല, മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.



