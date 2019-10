ബഗ്ദാദിയെ ‘കുടുക്കിയത്’ സഹായികൾ; സിഐഎ വല വിരിച്ച് കാത്തിരുന്നു, 5 മാസം

ബാഗ്ദാദ്∙ ഇസ്‍ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരൻ അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിയെ വധിക്കാൻ യുഎസിന് സഹായമായത് അടുത്ത സഹായിയില്‍നിന്നു ലഭിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങളെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്. ബഗ്ദാദിയുടെ അടുത്ത അനുയായിയായ ഇസ്മായിൽ അൽ എതാവിയിൽനിന്ന് ഇറാഖി ഇന്റലിജൻസ് സംഘമാണു ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച ഭീകരന്റെ നീക്കങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുത്തത്. വർഷങ്ങളായി എവിടെയാണെന്നു പോലും അറിയാതിരുന്ന ബഗ്ദാദിയുടെ രക്ഷപ്പെടൽ രീതികളടക്കം ഇന്റലിജൻസിന് ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചു.



ഭീകരതലവൻ പല അവസരങ്ങളിലും നിർണായക ചർച്ചകൾ അടുത്ത സഹായികളുമായി നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. പച്ചക്കറികള്‍ നിറച്ച ബസുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടു കടന്നു കളയുന്നതിനായിരുന്നു ഇത്തരം യാത്രകൾ. തുർക്കിയുടെ പിടിയിലായ ശേഷം ഇറാഖിന് കൈമാറിയ ഇസ്മായിൽ അൽ എതാവിയാണ് ബഗ്‍ദാദിയുടെ രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്‍ദാദിയുടെ നീക്കങ്ങളിൽ വിട്ടുപോയ പല ഭാഗങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കു കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്മായിൽ അൽ എതാവിയുടെ മൊഴികളിൽനിന്നാണു ഇതിനായുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്– ഒരു ഇറാഖി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



താനുള്‍പ്പെടെ അഞ്ചു പേരുടെ വിവരങ്ങളാണ് എതാവി കൈമാറിയത്. സിറിയ ഉൾപ്പെടെ ഭീകര തലവനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന ഇടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ലഭിച്ചു. സിറിയയിലെ ഇദ്‍ലിബ് മേഖലയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഐഎസ് ഭീകര തലവൻ മരിച്ചതെന്നാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയത്. ആക്രമണത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി തുരങ്കത്തില്‍ കയറിയ ബഗ്ദാദി മൂന്ന് കുട്ടികളോടൊപ്പം സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണു ജീവനൊടുക്കിയത്.



സിറിയയിലും ഇറാഖിലുമാകെ ‘ഭീകര സാമ്രാജ്യം’ വളര്‍ത്താനിറങ്ങിയ കൊടുംഭീകരനെ വധിക്കാൻ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതില്‍ അറബ്, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾക്കും ഒരുപോലെ പങ്കുണ്ട്. ബഗ്ദാദിയെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്നു തല പുകച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ലഭിച്ച നിർണായക സഹായമായിരുന്നു എതാവി. ഇസ്‍ലാമിക് സയൻസില്‍ പിഎച്ച്ഡി ഉള്ള എതാവി ഐഎസ് മേധാവിയുടെ അഞ്ചു പ്രധാന സഹായികളിൽ ഒരാളാണ്. 2006 അൽ ഖായ്ദയിൽ ചേര്‍ന്ന ഇയാളെ 2008ൽ യുഎസ് സൈന്യം പിടികൂടി. തുടർന്ന് നാലു വർഷത്തോളം ഇയാൾ ജയിൽ വാസത്തിലായിരുന്നെന്നും ഇറാഖി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. മതപരമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും കമാന്‍ഡർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുമാണ് ഇസ്മായിൽ എതാവിയെ ബഗ്ദാദി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. 2017ൽ ഐഎസിനു വൻ തിരിച്ചടിയേറ്റപ്പോൾ ഭാര്യയോടൊപ്പം എതാവി സിറിയയിലേക്കു കടന്നു.



2019ൽ യുഎസ്, തുർക്കി, ഇറാഖ് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തിൽ‌ നാല് ഇറാഖികളെയും ഒരു സിറിയക്കാരനെയും പിടികൂടി. ഭീകര സംഘടനയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായിരുന്നു പിടിയിലായവരെല്ലാം. ഇവരിൽനിന്നു സിറിയയിൽ ബഗ്ദാദി എത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായി. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആൾക്കാരെയും നിയോഗിച്ചു. തുടർന്ന് 2019ന്റെ പകുതിയോടെ ഇദ്‍ലിബാണ് ബഗ്ദാദിയുടെ ഒളിസങ്കേതമെന്നു വ്യക്തമായി. കുടുംബവും മൂന്ന് സഹായികളുമൊത്ത് ഇവിടെ ബഗ്ദാദി ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്ന വിവരം ലഭിച്ചു.

ഇസ്മായിൽ എതാവി ഇദ്‍ലിബിലെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയ ചിത്രം വച്ചു അയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇയാളെ പിന്തുടര്‍ന്നതോടെ ബഗ്ദാദിയുടെ താമസ സ്ഥലവും കണ്ടെത്തി. ഈ വിവരങ്ങൾ യുഎസ് ഏജന്‍സിയായ സിഐഎയ്ക്കു കൈമാറി. തുടര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞ 5 മാസമായി ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ പ്രദേശം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ബഗ്ദാദി കുടുംബത്തോടൊപ്പം പുറത്തിറങ്ങി. മിനിബസിൽ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അയാള്‍ ജീവിച്ച അവസാനത്തെ നിമിഷമായിരുന്നു അത്’– ഇറാഖി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി.



സിറിയയിലും ശത്രുക്കൾ ഏറെ



സിറിയയിലും ഭീകരതലവന് ശത്രുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവരിൽ നിന്നും ബഗ്ദാദിക്കു രക്ഷപ്പെടണമായിരുന്നു. നേരത്തേ നുസ്രാ ഫ്രണ്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഹയാത് തഹ്‍രീർ അൽ ഷാം എന്ന സംഘത്തിനായിരുന്നു ഇദ്‍ലിബിൽ മേധാവിത്വം. ഇവരും ബഗ്ദാദിയെ തിരയുകയായിരുന്നു. സിറിയൻ യുദ്ധത്തിൽ പരസ്പരം പോരടിച്ചവരാണ് ഐഎസും നുസ്ര ഫ്രണ്ടും. ഹയാത് തഹ്‍രീർ അൽ ഷാം ബഗ്ദാദിയുടെ ബംഗ്ലദേശിൽനിന്നുള്ള സഹായിയായ അബു സുലൈമാൻ അൽ ഖാലിദിയെ അടുത്തിടെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇതാണു ബഗ്ദാദിയെ വലയിലാക്കാന്‍ സഹായിച്ചതെന്ന് ഹയാത് തഹ്‍രീർ അൽ ഷാമിന്റെ ഇദ്‍ലിബ് കമാൻഡർ വ്യക്തമാക്കി.



ഇദ്‍ലിബിൽ ബഗ്‍ദാദി ആറു മാസത്തോളമായി താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു കമാന്‍ഡർ പറയുന്നത്. ഒളിവുജീവിതം ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ ബഗ്ദാദിയുടെ സാന്നിധ്യം ഇദ്‍ലിബിനു ഭീഷണിയാണ്. കാരണം ഐഎസിന്റെ സ്‍ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ ഇവിടെ എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു മാസം മുൻപ് ഹയാത് തഹ്‍രീർ അൽ ഷാമിന്റെ ഭീകരര്‍ ഇദ്‍ലിബിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ബഗ്ദാദിയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും കമാൻഡർ പറയുന്നു.



