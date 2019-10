തിരിച്ചടിക്കാൻ ഐഎസ്; ബഗ്ദാദിക്കു ശേഷം ഭീകരതയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് ‘ഖൊറസാൻ’

ഭയന്നു വിറച്ച് അലറിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിയുടെ മരണം. എന്നാല്‍ ആ കരച്ചിലിന്റെ അലയൊലികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം എന്താണെന്നു യുഎസിനു മാത്രമല്ല അവരെ സഹായിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായറിയാം. സിറിയയിൽ നിന്ന് യുഎസ് സൈന്യത്തെ പിൻവലിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഐഎസിന്റെ പ്രതികാരം രാജ്യത്തിനു നേരെയുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്ക സിറിയൻ കുർദുകൾ പങ്കുവച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇറാഖും ഫ്രാന്‍സും ഇതു സംബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തിനു മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.റഷ്യയാകട്ടെ, ബഗ്ദാദിയെ വേട്ടയാടുന്നതിൽ യുഎസിനു യാതൊരു സഹായവും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞു കൈകഴുകി. ഇതൊന്നും പക്ഷേ യുഎസിനെ അലട്ടുന്നില്ല.

ബഗ്ദാദിക്കു ശേഷം‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ഐഎസ് തലപ്പത്തേക്കു വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ നേരത്തേത്തന്നെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിനു കീഴിലാണെന്ന് ട്രംപ് പറയുന്നു. അവരെയും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും യുഎസിന്റെ പരിഗണനയിലാണെന്നും അവശ്യഘട്ടത്തില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റിന്റെ വാക്കുകൾ. ലോകം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായി എന്നു ട്രംപ് പറയുമ്പോഴും രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു– ബഗ്ദാദിയുടെ നാശത്തിനപ്പുറവും ലോകത്തിന് ആശങ്കപ്പെടാനേറെയുണ്ട്.!

ഒരുകാലത്ത് ഇറാഖിലും സിറിയയിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ഐഎസിന്റെ ‘ഭരണമേഖല’യിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ ഭീകരനെയും തുരത്തുന്ന പോരാട്ടമായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ നടന്നത്. അതിനു പിന്നാലെ ബഗ്ദാദിയുടെ മരണം കൂടിയായതോടെ ഭീകരസംഘടനയുടെ നട്ടെല്ലും തകർന്നു. 2008ൽ യുഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സഖ്യസേനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ അൽഖായിദ തകർന്നു തരിപ്പണമായപ്പോൾ ഇറാഖിൽ രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഐഎസ്. നാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പുനർജനിക്കുന്നതു പുതുമയല്ലാത്ത ഈ ഭീകരസംഘടനയിൽപ്പെട്ടവര്‍ ഇനി ഇറാഖിനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയെന്നു നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു,

ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ആക്രമണം നടന്ന ഇദ്‌ലിബ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.

നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ ആക്രമണം!

‘ഐഎസ് സംഘടനാപരമായി തകർന്നുവെന്നതു സത്യം. എന്നാൽ അവർ പ്രചരിപ്പിച്ച ആശയം ഇന്നും ജീവനോടെയുണ്ട്...’ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ കീഴിൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ക്രിസ് കോസ്റ്റ പറയുന്നു. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമോ പദ്ധതികളോ ഇല്ലാതെ ‘നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെത്തന്നെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തുക’ എന്നായിരുന്നു ഐഎസ് അണികളോടു നിർദേശിച്ചിരുന്നത്. ഏതുവിധേനയും എവിടെയും ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയെന്ന ആ നിർദേശം യുഎസിലെ ഉൾപ്പെടെ പല ഐഎസ് അനുഭാവികളും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒട്ടേറെ പേർ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നതും ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ചെറുതെങ്കിലും ഐഎസ് ‘പോക്കറ്റുകളെല്ലാം’ ഇനിയും യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വരും. യുഎസിന്റെ സൈനികരെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു തിരികെയെത്തിക്കുമെന്ന ട്രംപിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്തെ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാൻ ഇനിയുമേറെ സമയമെടുക്കുമെന്നു ചുരുക്കം.

അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്‌ദാദി

ബഗ്ദാദിയെ 100 ശതമാനവും തോൽപിച്ചെന്നു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഐഎസിനെ വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അവർ കഠിനപ്രയത്നം നടത്തുമെന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സിറിയയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ ഐഎസിന്റെ കയ്യിലെത്താതെ രക്ഷിക്കാൻ സൈനികരെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെക്കന്‍ സിറിയയിൽ 150 ട്രൂപ്പ് സൈനികരെയും നിയോഗിക്കും. ശേഷിക്കുന്നവർ ഇറാഖിലേക്കു പ്രവർത്തനം മാറ്റുകയാണു ചെയ്യുക.

ഇന്ത്യയിലേക്കും വേരുകള്‍?

ഐഎസിന്റെ പുതിയ നേതൃത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയെന്നതാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നു പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി മാർക്ക് എസ്പെറും പറഞ്ഞു. സിറിയയില്‍ ഇപ്പോഴും 10,000 ഐഎസ് ഭീകരർ ഉണ്ടെന്നും കൂടുതൽ ഗറില്ല പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തി ഇവർ പുതിയ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളൊരുക്കുമെന്നും ഹൗസ് ഹോംലാന്‍ഡ് സെക്യൂരിറ്റി കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധി മൈക്ക് റോജേഴ്സും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. സിറിയയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോടിയ ഐഎസ് ഭീകരർ ഇറാഖിലും അഫ്ഗാനിലും ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടും അതിനിടെ യുഎസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അഫ്ഗാനിൽ ഐഎസ് അനുഭാവ ഭീകര സംഘടന അറിയപ്പെടുന്നത് ഐസിസ് ഖൊറസാൻ എന്നാണ്.

ഇന്ത്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ, തജിക്കിസ്ഥാൻ, ഇറാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, ഇന്തൊനീഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഭീകരസംഘടന ചിറകു വിരിക്കുന്നതായാണു വിവരം. ഭീകരരുടെ സുപ്രധാന കേന്ദ്രമായ കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിലെ വിവിധ സംഘടനകളുമായും ഐസിസ് ഖൊറസാനിനു ബന്ധമുണ്ട്. അഫ്ഗാനിൽ മാത്രമല്ല അതിനു പുറത്തു സ്വീഡനിലും ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ തങ്ങൾ പ്രാപ്തരാണെന്നും ഇവർ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. യുഎസിനെ ഉൾപ്പെടെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതും വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ഐഎസിനുള്ള ഈ സ്വാധീനമാണ്. യുഎസിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയ പലരും തങ്ങൾക്കു പ്രചോദനമായത് ബഗ്ദാദിയാണെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐഎസ് വക്താവ് അബു ഹസൻ അൽ മുഹാജിറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സൈനിക ആക്രമണത്തിനു ശേഷം തീകെടുത്തുന്ന അഗ്നിരക്ഷാസേന. വടക്കൻ സിറിയയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം.

ഫ്ലോറിഡയിലെ നൈറ്റ് ക്ലബുകളിലൊന്നിൽ 2016ൽ ആക്രമണം നടത്തി 49 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒമർ മത്തീൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് താൻ ഐഎസിന്റെ ‘പോരാളി’യാണെന്നും ബഗ്ദാദിയോടാണു പിന്തുണയെന്നുമായിരുന്നു. അതിനും ഏതാനും മാസം മുൻപ് കലിഫോർണിയയിൽ 14 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ തഷ്ഫീൻ മാലിക്കും ഭർത്താവും ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത് ബഗ്ദാദിയോടുള്ള പിന്തുണയായിട്ടാണു കൊലപാതകങ്ങളെന്നായിരുന്നു.

മരിച്ചാലും ബഗ്ദാദിയുടെ ശബ്ദവും മുഖവും പേരും വരെ ഇന്നും പലരുടെയും മനസ്സിലുള്ളതാണ് വലിയ ഭീഷണിയെന്നും ഐഎസിന്റെ പേരിൽ അവർ യുഎസിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇനിയും ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും ബറാക് ഒബാമയുടെ കാലത്ത് ഭീകരവിരുദ്ധ വിഭാഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജോഷ്വ ഗെൽറ്റ്‌സർ പറയുന്നു. ബഗ്ദാദിയെയും കടന്ന് പടർന്നു പന്തലിച്ച ആ ‘ഐഡിയോളജി’യാണ് ലോകഭരണകൂടങ്ങളെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്.

പിൻവലിയും, പിന്നീട് തിരിച്ചുവരും

ഇതുവരെ അൽഖായിദയും മറ്റു ഭീകരസംഘടനകളും സ്വീകരിച്ചുവന്ന ‘തിരിച്ചുവരവ്’ തന്ത്രങ്ങളും ഇന്റലി‍ജന്‍സിനെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ബിൻ ലാദൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തലവന്മാരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ പിൻവലിഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഭീകരതയുടെ രീതി. എന്നാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ആക്രമണം അപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടാകും. ഏതാനും നാളത്തെ പിൻവാങ്ങലിനു ശേഷം ഐഎസ് വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുമെന്നാണ് ചരിത്രം വിശകലനം ചെയ്തു വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിയുടെ ഒളിത്താവളം യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നപ്പോൾ.

തലവനെന്ന നിലയിലാണ് ബഗ്ദാദി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിലും ഐഎസിന്റെ പല ആക്രമണങ്ങളും ഇയാളുടെ അറിവോടെയായിരുന്നില്ല. ഓരോ കാലങ്ങളിലും ഓരോരുത്തരായിരുന്നു അക്രമങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. അതും പല രീതിയിൽ. അതിനു പിന്നിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ബഗ്ദാദിയോട് അനുഭാവമുണ്ടായിരുന്നെന്നു മാത്രം. അതിനാൽ തന്നെ ഐഎസിന്റെ ഓപറേഷനല്‍ തലത്തിൽ ബഗ്ദാദിയുടെ മരണം മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തില്ലെന്ന് പാരിസ് സയൻസസ്–പോ സർവകലാശാലയിലെ മിഡിലീസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് പ്രഫസർ ഴാങ് പിയറെ ഫിലിയു പറയുന്നു.

2011ൽ അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ കൊല്ലപ്പെട്ടെങ്കിലും അൽ ഖായിദയുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്കു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കുറവൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സിറിയയിലെ അൽഖായിദയെന്നറിയപ്പെടുന്ന അൽ–നുസ്‌റയ്ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച് കൂടുതൽ വ്യാപകമാകാനും ഐഎസിന്റെ തന്നെ രൂപീകരണത്തിലേക്കുമാണു ലാദന്റെ മരണം വഴികാട്ടിയായത്.

‘ബഗ്ദാദിയുടെ മരണത്തോടെ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കുറവുണ്ടാകും. ഇറാഖിലെ അൽ ഖായിദയുടെ മുൻ തലവനായ അബു ഒമർ അൽ‍–ബഗ്ദാദി 2010ൽ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോഴും അതാണു സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ കൃത്യം നാലു മാസത്തിനകം ഭീകരസംഘടന വീണ്ടും സജീവമായി’– രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകനായ ബംഗ്ലദേശ് സ്വദേശി ഹിഷാം അൽ–ഹാഷിമി പറയുന്നു. ബഗ്ദാദിയെ യുഎസ് കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരു പറഞ്ഞ് ഒട്ടേറെ പേരെ ഐഎസിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഭീകരരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നു നീക്കമുണ്ടാകാമെന്നും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ‘സൈറ്റ്’ ഇന്റലിജൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ റിത്ത കാറ്റ്സ് പറയുന്നു.

ബഗ്‌ദാദിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ യുഎസ് ആക്രമണത്തില്‍ തകർന്ന ട്രക്ക്. ബാരിഷയില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.

‘പിൻഗാമികളും’ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ബഗ്ദാദിയുടെ പിൻഗാമികളാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ളവർ യുഎസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നാണ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഏതുനിമിഷവും ഐഎസിന്റെ പ്രതികാര ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന നിലപാടിലാണ് കുർദിഷ് പോരാളികളായ സിറിയൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഇവരുടെ കീഴിലുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ സിറിയയിലെ വിവിധ ജയിലുകളിൽ ഏകദേശം 12,000 ഐഎസ് ഭീകരരുണ്ട്. ആ ജയിലുകൾക്കു നേരെ ഉൾപ്പെടെ സ്‌ലീപ്പർ സെല്ലുകളുടെ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്നാണു കരുതുന്നതെന്ന് എസ്ഡിഎഫിന്റെ ടോപ് കമാൻഡർ മസ്‌ലൂം ആബ്ദി പറയുന്നു.

മുതിർന്ന ഭീകരരെ മോചിപ്പിക്കാൻ നേരത്തേ ഈ രീതി ഐഎസ് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതുമാണ്. അടുത്ത ബഗ്ദാദിയാകാൻ പോന്ന ഭീകരരും പല ജയിലുകളിലുമുണ്ട്. ഇവരെ ‘സ്വതന്ത്രരാക്കുന്ന’ നടപടിയാണ് സിറിയയിൽ നിന്നുള്ള യുഎസ് സൈനിക പിന്മാറ്റത്തിലൂടെ ട്രംപ് നടത്തിയതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. സൈന്യത്തെ പിൻവലിച്ച നടപടിയിൽ ഏറെ ആശങ്കയുള്ളതും എസ്ഡിഎഫിനാണ്. ഈ നീക്കത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറണമെന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻസും ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും. ബഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച്.

ജയിലിൽ നിന്ന് ഐഎസ്

2003ൽ യുഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറാഖിൽ നടത്തിയിരുന്ന ബുക്ക ക്യാംപിൽ തടവിലായിരിക്കെയാണ് ബഗ്ദാദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐഎസിനു മുള പൊട്ടുന്നത്. സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നു സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരായ മുൻ സുരക്ഷാ–സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലൂടെ ഐഎസിന്റെ ആദ്യ രൂപം തയാറായി. ജയിലിൽ നിന്നു മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട്‌ ബഗ്ദാദി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അൽഖായിദയ്ക്കൊപ്പം നിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പതിയെ മാറി. ഇസ്‌ലാമിക് സ്‌റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇറാഖ് ആൻഡ് സിറിയ (ഐഎസ്‌ഐഎസ്) എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഭീകരസംഘടനയുടെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനം. ഇതു പിന്നീട് ഇസ്‌ലാമിക് സ്‌റ്റേറ്റ് (ഐഎസ്) എന്നു ചുരുക്കുകയായിരുന്നു.

ബഗ്ദാദിയുടെ ഒളിത്താവളം യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നപ്പോൾ.

സ്വയം ഖലീഫയായി അവരോധിച്ചു കൊണ്ട് ആഗോള ഇസ്‌ലാമിക ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു ബഗ്‌ദാദിയുടെ തുടക്കം. എന്നാൽ ഇസ്‌ലാമിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഭീകരപ്രസ്‌ഥാനമായി ഐഎസിനെ കണക്കാക്കി മറ്റു മുസ്‌ലിം രാജ്യങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ലാദന്റെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ 2014ൽ ഇറാഖി നഗരമായ മൊസൂൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന നിലയിലായി ഐഎസിന്റെ പ്രവർത്തനം. ദശലക്ഷക്കണക്കിനു ജനങ്ങളെ തന്റെ അധികാരത്തിനു കീഴിലാക്കി സ്വന്തം ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ചു. ആയിരങ്ങളെ ക്രൂരമായി കൊന്നൊടുക്കി.

2011 ഒക്‌ടോബർ നാലിന് യുഎസ് ഭരണകൂടം ഇയാളെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ പിടികൂടിയാൽ ഒരു കോടി ഡോളറും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു. നേരത്തെ അൽ ഖായിദ നേതാവ് അൽ സവാഹിരിക്കു മാത്രമാണ് ഇതിലും വലിയ തുകയിട്ടിരുന്നത്– 2.5 കോടി ഡോളർ. ഇറാഖിലെയും സിറിയയിലെയും ഒട്ടേറെ പ്രദേശങ്ങൾ ഐഎസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. ലബനൻ, ഈജിപ്‌ത് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലും അനുഭാവസംഘങ്ങളുമുണ്ട്. 2017 ജൂലൈയിൽ ഇയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഐഎസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായ വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിലായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്.

എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ഇയാളുടെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു. ഒക്ടോബറിൽ ബഗ്ദാദിയുടേതെന്ന പേരിൽ ഓഡിയോ സന്ദേശവും ഐഎസ് പുറത്തുവിട്ടു. ഐഎസ് ദിനംപ്രതി സജീവമാണെന്നായിരുന്നു ഓഡിയോ. മാത്രവുമല്ല, ഐഎസിനു പിന്തുണ നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന വനിതകളെ മോചിപ്പിക്കാനും അണികളോട് ബഗ്ദാദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇറാഖിലും അഫ്ഗാനിലും യുഎസും സഖ്യശക്തികളും പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ബഗ്ദാദി ആരോപിച്ചു.

തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഐഎസ് ഭീകരരെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സിറിയൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അംഗം.

പ്രതാപകാലത്ത് വടക്കൻ സിറിയയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് ടൈഗ്രിസ്, യുഫ്രട്ടീസ് താഴ്‌വരയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ ഉള്‍പ്പെടെ ഇറാഖിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബഗ്ദാദിന്റെ പരിസര പ്രദേശത്തേക്കു വരെ ഐഎസിന്റെ ഭരണമെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഐഎസ് ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ ഇറാഖിലെ മൊസൂളും സിറിയയിലെ റാഖയും 2019ൽ യുഎസ് സേനയും എസ്ഡിഎഫും ചേർന്നു പിടിച്ചെടുത്തതോടെ ബഗ്ദാദിയുടെ ചിറകൊടിഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് മരുപ്രദേശമായ ഇറാഖ്–സിറിയ അതിർത്തിയിലേക്കു മാറിയത്.

യുഎസിന്റെ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഇയാളുടെ അടുത്ത അനുയായികളും ഐഎസ് തലപ്പത്തെ ഭീകരരും പലപ്പോഴായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും ഐഎസ് ‘സ്‌ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ’ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടെന്നായിരുന്നു ബഗ്ദാദിയുടെ അവകാശവാദം. സിറിയൻ മരുഭൂമികളിൽ നിന്നും ഇറാഖ് നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തനം തുടരുമെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു. തുർക്കി–സിറിയ അതിർത്തിയിൽ ബഗ്‌ദാദിയുള്ള വിവരം അതിനിടെ ഇയാളുടെ അനുയായികളിൽ നിന്നു തന്നെ ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. ആ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഒടുവിൽ ലോകം കണ്ട ‘മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ്’ ഭീകരന്റെ മരണത്തിലേക്കു നയിച്ചതും.

English Summary: Islamic State still poses threat after death of Abu Bakr al-Baghdadi