കർതാർപുർ: 80 ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ; ഒരാൾ നൽകേണ്ടത് 20 ഡോളർ

ലാഹോർ ∙ കർതാർപുർ ദർബാർ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര സന്ദർശിക്കുന്ന തീർഥാടകരുടെ പരിശോധനാ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ 80 ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ. ഗുരു നാനാക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഗുരുദ്വാരയിലേക്കു വീസയില്ലാതെ സന്ദർശനം നടത്താൻ ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകരെ അനുവദിക്കുന്ന കരാറിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഇരുരാജ്യവും ഒപ്പുവച്ചത്.

ഗുരു നാനാക്ക് അവസാന 18 വർഷം ചെലവിട്ട ഗുരുദ്വാരയിലേക്കു പ്രതിദിനം 5,000 ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർക്ക് പ്രവേശനാനുമതിയുണ്ടാകും. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകർക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനു പാക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മൂന്നു പ്രവേശന കവാടം നിർമിച്ചു. ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങുന്ന തീർഥാടകരെ നിശ്ചിത ഗേറ്റിലൂടെ കടത്തിവിടും. അനുമതി കിട്ടിയ തീർഥാടകരുടെ പട്ടിക ഫെഡറൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി (എഫ്ഐഎ) ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി സേനയ്ക്ക് 10 ദിവസം മുൻപ് അയയ്ക്കും. പാക്കിസ്ഥാൻ റേഞ്ചേഴ്സിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രത്യേക ബസുകളിൽ തീർഥാടകരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു മുൻപായി പാസ്‌പോർട്ടുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യും.



ഗുരുദ്വാരയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപു പാക്കിസ്ഥാനിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും തീർഥാടകർക്കു ബയോമെട്രിക് പരിശോധനയുണ്ടാകും. പാസ്പോർട്ട് കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. ഇടനാഴിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനു ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാർ, 169 ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, കോൺസ്റ്റബിൾമാർ, വനിത കോൺസ്റ്റബിൾമാർ തുടങ്ങിയവരെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിയമിച്ചു. ഓരോ തീർഥാടകനിൽ നിന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ റേഞ്ചേഴ്സ് 20 യുഎസ് ഡോളർ വീതം ശേഖരിക്കും. 80 ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറുകൾക്കു പുറമെ, പരിശോധന വേഗത്തിലാക്കാനും സൗകര്യമൊരുക്കാനുമായി സീറോ പോയിന്റിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ഹാളും സജ്ജീകരിച്ചു.



തീർഥാടകർ അതേ ദിവസം വൈകിട്ട് അഞ്ചിനു തിരികെ പുറപ്പെടണം. ആരെയും ഗുരുദ്വാരയിൽ താമസിപ്പിക്കില്ല. ഒരു തവണ പരിശോധനാ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോയവരെ വീണ്ടും പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. പാസ്‌പോർട്ടുകളിൽ എൻട്രി, എക്സിറ്റ് എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്തും. പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദാസ്പുർ ജില്ലയിലുള്ള ദേരാ ബാബ നാനാക്കിൽ നിന്നു പാക്കിസ്ഥാനിലെ നരോവാൾ ജില്ലയിലെ കർതാർപുരിലെ ദർബാർ സാഹിബുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടനാഴിക്ക് ആറു കിലോമീറ്ററാണു നീളം. മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായുള്ള നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. മതഭേദമില്ലാതെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർക്കും വംശജർക്കും വീസയില്ലാതെ ഇടനാഴി ഉപയോഗിക്കാം. നവംബർ ഒൻപതിനു പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.



English Summary: Kartarpur Corridor To Have 80 Immigration Counters For Speedy Clearance