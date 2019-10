മരട് ഫ്ലാറ്റ് കേസ്: ആർക്കിടെക്ട് വസ്തുതകൾ മറച്ചുവച്ചെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ

കൊച്ചി∙ മരട് ഫ്ലാറ്റ് തട്ടിപ്പു കേസിൽ ആർക്കിടെക്ട് പോലും വസ്തുതകൾ മറച്ചുവച്ചു പൊതുജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നതായി പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. ആൽഫാ വെഞ്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് രൂപരേഖയിൽ പോലും മരടിലെ വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ സാന്നിധ്യം മറച്ചുവച്ചതായാണ് ആരോപണം.

ഫ്ലാറ്റ് നിർമിച്ചതു തീരമേഖലാ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചാണെന്ന് ഇടപാടുകാർ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനാണു രൂപരേഖയിൽ ഇക്കാര്യം മറച്ചുവച്ചതെന്നാണു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതേ രൂപരേഖയിൽ 17 സെന്റ് പുറമ്പോക്കും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.

മരട് ഫ്ലാറ്റുകൾ നിലകൊള്ളുന്ന പ്രദേശം. 2005 ലും 2014 ലും എടുത്ത ഗൂഗിൾ എർത്ത് ചിത്രങ്ങൾ.

ആൽഫാ വെഞ്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഉടമ പോൾ രാജ് ഒന്നാം പ്രതിയായ കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതിയും പദ്ധതിയുടെ ആർക്കിടെക്ടുമായ ഗിരിനഗർ കടുക്കച്ചിറ കെ.സി.ജോർജ്(62) സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുടെ വാദത്തിനിടയിലാണു പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ നിർമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇടപാടുകാരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി ജില്ലാ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ടി.പി.രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

ഇതേ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്നു ആൽഫാ വെഞ്ചേഴ്സ് എംഡി പോൾരാജ് മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. ജോർജിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഡോ. കൗസർ ഇടപ്പകത്ത് ഹർജി വിധിപറയാൻ 30 ലേക്കു മാറ്റി.

English Summary: Architect gave false information to public in Maradu flat master plan, says prosecution