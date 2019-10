പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യാത്രയ്ക്ക് വ്യോമപാതയില്ല; പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ പരാതിയുമായി ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിദേശയാത്രയ്ക്കു വീണ്ടും വ്യോമപാത നിഷേധിച്ച പാക്ക് നടപടിക്കെതിരെ ഇന്ത്യ രാജ്യാന്തര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ (ഐസിഎഒ) പരാതി നൽകി. വിവിഐപി വിമാനങ്ങൾക്കായി വ്യോമപാതകൾ ഏതൊരു സാധാരണ രാജ്യവും നൽകുന്നതാണെന്നും പാക്കിസ്ഥാന്റെ നിലപാടിൽ ഖേദിക്കുന്നതായും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ ഓവർ‌ഫ്ലൈറ്റ് ക്ലിയറൻ‌സുകൾ‌ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിർ‌ദിഷ്‌ട ഐസിഎഒ മാർ‌ഗനിർ‌ദേശങ്ങൾ‌ പ്രകാരം മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ‌ അതനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. നിഷേധം സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ രാജ്യാന്തര സിവിൽ‌ ഏവിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്– സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.



രാജ്യാന്തര നിയമത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാന്റെ നടപടിയാണ് ഇതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ശീലത്തെ പാക്കിസ്ഥാൻ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സൗദി അറേബ്യയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ബിസിനസ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പാക്കിസ്ഥാനോടു അനുമതി തേടിയത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പാക്ക് വ്യോമപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നു വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മഹ്മൂദ് ഖുറേഷി ഞായറാഴ്ച രേഖാമൂലം ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷണർ അജയ് ബിസാരിയയെ അറിയിച്ചു.



സെപ്റ്റംബർ 20 ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യുഎൻ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തിനായുള്ള യുഎസ് യാത്രയ്ക്കും രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ്കോവിന്ദിന്റെ ഐസ്‍ലൻഡ് യാത്രയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാൻ വ്യോമപാത നിഷേധിച്ചിരുന്നു. കശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾക്കുമേൽ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണു തീരുമാനമെന്നാണ് പാക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അന്നു പറഞ്ഞത്. പാക്ക് നടപടിയെ ഇന്ത്യ അപലപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഫെബ്രുവരിയിൽ ബാലാക്കോട്ടിലെ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തീവ്രവാദ ക്യാംപിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാൻ വ്യോമപാത അടച്ചിരുന്നു. മാർച്ച് 27 ന് ഏതാനും പാതകൾ തുറന്നു. മേയ് 15ന് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള നിരോധനം മെയ് 30 വരെ നീട്ടി. ജൂലൈ 16ന് വ്യോമപാത പൂർണമായി തുറന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ജൂണിൽ കിർഗിസ്ഥാനിലെ ബിഷ്കെക്കിൽ വച്ചു നടന്ന എസ്‌സി‌ഒ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി പാക്കിസ്ഥാൻ വ്യോമപാത പ്രത്യേകമായി തുറന്നു. എന്നാൽ പാക്ക് വ്യോമപാത ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു.



