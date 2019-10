ചാൾസ് രാജകുമാരൻ അടുത്തമാസം ഇന്ത്യയിൽ

ലണ്ടൻ ∙ ബ്രിട്ടിഷ് രാജകുടുംബാംഗം ചാൾസ് രാജകുമാരൻ നവംബർ 13ന് രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തും. സുസ്ഥിര വിപണി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, സാമൂഹിക ധനകാര്യം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക ചർച്ച നടത്തും. സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ക്ലാരൻസ് ഹൗസ് ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.



70 കാരനായ ചാൾസിന്റെ പത്താമത്തെ ഔദ്യോഗിക ഇന്ത്യ സന്ദർശനമാണിത്. 2017 നവംബറിൽ ഭാര്യ കാമിലക്കൊപ്പം ഡച്ചസ് ഓഫ് കോൺ‌വാൾ, ബ്രൂണൈ, ഇന്ത്യ, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു നടത്തിയ സംയുക്തപര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അവസാനമായി ചാൾസ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്. ബ്രെക്സിറ്റിനു ശേഷം ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാര കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ കൂടുതൽ പ്രധാന്യം നല്‍കുന്നുണ്ട്. മകൻ വില്യമിന്റെയും ഭാര്യ കേറ്റിന്റെയും നാലുദിവസത്തെ പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് ചാൾസിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.



English Summary: Prince Charles to visit India for second time in two years