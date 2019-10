വാളയാര്‍ കേസില്‍ ഇടപെടാന്‍ വനിതാ കമ്മിഷന് നിയമപരമായ തടസം: എം.സി.ജോസഫൈന്‍

കൊച്ചി∙ കുട്ടികള്‍ ഇരകളാകുന്ന കേസുകളില്‍ ഇടപെടാന്‍ ബാലാവകാശ കമ്മിഷനും ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്കുമാണ് ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന് വനിതാ കമ്മിഷൻ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ എം.സി ജോസഫൈന്‍. വാളയാര്‍ കേസില്‍ ഇടപെടാന്‍ വനിതാ കമ്മിഷന് നിയമപരമായ തടസങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ സംഭവത്തില്‍ കമ്മിഷന് അതീവ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും സംഭവം അറിഞ്ഞ് വനിതാ കമ്മിഷന്‍ അംഗം അവിടെ എത്തുകയും കുട്ടികളുടെ അമ്മയെ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നതായും എം.സി. ജോസഫൈൻ പറഞ്ഞു.

കേസന്വേഷണത്തിലോ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്തോ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ പരിശോധിക്കണം. പോക്‌സോ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തില്‍ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയാണ് കമ്മിഷന്‍ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പോക്‌സോ കേസുകളില്‍ ഇടപെടാന്‍ വനിതാ കമ്മിഷന് പരിമിതികളുണ്ട്. എടപ്പാള്‍ പീഡനക്കേസില്‍ കമ്മിഷന്‍ ഇടപെട്ടത് കേസില്‍ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും പങ്കുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ്.

രാജ്യത്തെ തെളിവ്, ക്രിമിനല്‍ നിയമങ്ങളില്‍ പൊളിച്ചെഴുതേണ്ടതുണ്ട്. തെളിവ് നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തില്‍ പ്രതികള്‍ വിട്ടയയ്ക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം മാറണം. രാജ്യവ്യാപകമായി സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളില്‍ വിധി പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ശതമാനം കേസുകളില്‍ മാത്രമാണെന്നത് നിയമത്തിന്റെ ദൗര്‍ബല്യമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

കാക്കനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ നടന്ന മെഗാ അദാലത്തില്‍ അച്ഛനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ പെണ്‍കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രോഗിയായ അമ്മൂമ്മയ്ക്കും പേരക്കുട്ടിയ്ക്കും സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതിനായി കമ്മിഷന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഭാര്യയ്ക്ക് വണ്ണം കൂടതലാണെന്ന കാരണത്താല്‍ വിവാഹ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട കേസിൽ ഇരുവരെയും മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സിലിങ്ങിന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഓഫിസറായ സ്ത്രീയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധിക്കെതിരെ കമ്മിഷന്റെ പരാതില്‍ കേസെടുത്തതായും വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ അറിയിച്ചു.

