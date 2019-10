ബാറിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്നു; പുലർച്ചെ യുവാവ് കവർന്നത് 117 കുപ്പി ബീയർ

കൊല്ലം ∙ ബാറിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് അകത്തു കയറിയ വിരുതൻ പുലർച്ചെ കവർന്നത് 117 കുപ്പി ബീയർ. സിസി ടിവിയിൽ യുവാവിന്റെ ചിത്രം തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നു പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാവിനെ പിന്നീട് വിട്ടയച്ചതു വിവാദമായി.

നീണ്ടകരയിലെ ബാറിൽ കഴിഞ്ഞ 23 നു പുലർച്ചെ മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയിലാണു സംഭവം. ബാറിലെ പതിവ് സന്ദർശകനും ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറുമായ യുവാവാണ് ബീയർ കവർന്നതെന്നു ബാർ അധികൃതർ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. ദേശീയ പാതയോരത്തെ ബാറിന്റെ മതിൽ ചാടി അകത്തു കടന്ന യുവാവ് സിസി ടിവി ക്യാമറ പിടിച്ചു ഒടിച്ച ശേഷമാണു അകത്തു കടന്നത്. ക്യാമറ നശിപ്പിക്കുന്നതു ഇതേ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ബാർ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഷട്ടർ ചവുട്ടി ഇളക്കി അകത്തു കടന്ന ഇയാൾ ബീയർ കെയ്സുകളിലാക്കി പുറത്തു ബൈക്കിൽ കാത്തുനിന്ന സംഘാംഗങ്ങൾക്കു കൈമാറുകയായിരുന്നു. ബൈക്കിൽ കാത്തുനിന്ന രണ്ടംഗ സംഘം ഇതു സമീപത്ത് എവിടെയോ എത്തിച്ച ശേഷം ബാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്നതു സമീപത്തെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലെ സിസി ടിവിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാറിനുള്ളിൽ കടന്നയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബാർ അധികൃതർ ചവറ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

പൊലീസ് ഇയാളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ മോഷണം സമ്മതിക്കുകയും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാമെന്നു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തത്രെ. പിന്നീട് പൊലീസ് ഇയാളെ വിട്ടയച്ചു. മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനാവില്ലെന്നുമാണ് ഇയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട്. പൊലീസ് ആരുടെയോ സ്വാധീനത്തിനു വഴങ്ങിയെന്നാണു സംശയം. ഇതേതുടർന്നു ബാർ അധികൃതർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കു പരാതി നൽകി. സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവർ നേരത്തെയും ചില കേസുകളിൽ പ്രതികളാണത്രെ.

English Summary: Youth steals 117 bottles of beer from bar at kollam needakara