ഇയു എംപിമാർക്ക് ഡോവലിന്റെ വിരുന്ന്; ‘സീറ്റ്’ കിട്ടി മൂന്നു കശ്മീർ നേതാക്കളും

ശ്രീനഗർ ∙ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എംപിമാർക്ക് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ നൽകിയ വിരുന്നിൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നു നേതാക്കളും. പി‍‍ഡിപിയിലെയും കോൺഗ്രസിലെയും ഓരോ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് വിരുന്നിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്.

സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ 27 ഇയു എംപിമാർ ചൊവ്വാഴ്ച ജമ്മു കശ്മീരിലേക്ക് പോകാനിരിക്കെയാണ് ഇതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. കശ്മീർ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും പിഡിപി നേതാവുമായ മുസാഫർ ബേഗ്, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഉസ്മാൻ മജീദ്, മുൻ പിഡിപി നേതാവ് അൽത്താഫ് ബുഖാരി എന്നിവരാണ് വിരുന്നിൽ ‘സീറ്റ്’ കിട്ടിയ കശ്മീർ നേതാക്കൾ.

ജമ്മു കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി നൽകിയ 370–ാം വകുപ്പ് ഓഗസ്റ്റിൽ റദ്ദാക്കിയതു മുതൽ കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എല്ലാം വീട്ടുതടങ്കലിലും കസ്റ്റഡിയിലോ ആയിരുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മെഹബൂബ മുഫ്തി, ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല, ഒമർ അബ്ദുല്ല തുടങ്ങിയ 250 നേതാക്കൾ ഇപ്പോഴും തടങ്കലിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പിഡ‍ിപിയിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പരിപാടിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നെത്തിയ എംപിമാർ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ജമ്മു കശ്മീർ സന്ദർശിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുന്നോടിയായി അജിത് ഡോവലുമായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായും അവർ കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. കഴിഞ്ഞ മാസം യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് ജമ്മു കശ്മീരിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. കശ്മീരിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികളെ പ്രശംസിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ പാർലമെന്റ് അതൃപ്തി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 370–ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു രാജ്യാന്തര സംഘം കശ്മീർ സന്ദർശിക്കുന്നത്.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എംപിമാർ സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെ കശ്മീരിൽ വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണമുണ്ടായി. അനന്തനാഗിൽ ആപ്പിൾ കയറ്റിപ്പോയ ട്രക്കിന്റെ ഡ്രൈവറെയാണ് ഭീകരർ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ നാലാമത്തെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറാണ് കശ്മീരിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ആപ്പിളുകൾ കയറ്റിപ്പോയ രണ്ടു ട്രക്കുകളിലെ അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരായ ഡ്രൈവർമാരെ കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാൻ ജില്ലയിൽ ഭീകരർ വധിച്ചിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ബാരാമുള്ളയിൽ ഭീകരർ നടത്തിയ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ 19 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് അനന്തനാഗിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർക്കു നേരേയും ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

