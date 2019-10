‘വാളയാര്‍ കേസില്‍ ഗുരുതര വീഴ്ച, ഡിജിപിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും വിശദീകരണം നൽകണം’

ന്യൂഡൽഹി∙ വാളയാര്‍ കേസില്‍ ഗുരുതരവീഴ്ച ഉണ്ടായെന്ന് ദേശീയ പട്ടികജാതി–പട്ടികവര്‍ഗ കമ്മിഷന്‍. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും ഡിജിപിയെയും ഡല്‍ഹിയിലെ ആസ്ഥാനത്ത് വിളിച്ചുവരുത്തി വിശദീകരണം തേടും. പൊലീസും പ്രോസിക്യൂഷനും കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്തതു ലാഘവത്തോടെയാണെന്ന് കമ്മിഷന്‍ വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ എല്‍.മുരുകന്‍ പറഞ്ഞു. വളയാറിലെത്തിയ കമ്മിഷന്‍ ഉപാധ്യക്ഷന്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വീട് സന്ദര്‍ശിച്ചു

വാളയാര്‍ കേസില്‍ തല്‍ക്കാലം സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു‍. കോടതി മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ പുനരന്വേഷണത്തിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തയാറാകണം. കേസില്‍ അടിയന്തര ഇടപെടല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ പ്രിയാങ്ക് കനുങ്കോയുമായി വി മുരളീധരന്‍ കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി. പ്രത്യേക സംഘത്തെ വാളയാറിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കണമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മിഷനോട് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ വാളയാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പോക്സോ കേസുകളിലെ പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ പാലക്കാട് സിഡബ്ല്യുസി ചെയർമാനെ സാമൂഹിക നീതിവകുപ്പ് തൽസ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കിയിരുന്നു. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ച തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡിഐജിയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. നിയമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ വാളയാർ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് സർക്കാർ തിടുക്കപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത്. അതേസമയം പ്രതികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് സിപിഎം ഇനിയും മോചിതമായിട്ടില്ല.



English Summary: Irresponsible investigation that failed in Walayar, National Commission for Scheduled Castes seeks explanation