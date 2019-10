‘ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലുകൾക്കു മുന്നിൽ നിർത്താൻ പാടില്ല’

ആലപ്പുഴ ∙ ദീർഘദൂര സർവീസ് നടത്തുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി സ്വകാര്യ ഹോട്ടലുകൾക്കു മുന്നിൽ അനധികൃതമായി നിർത്താൻ പാടില്ലെന്നു കർശന നിർദേശം. യാത്രക്കാർക്കു പരാതിക്കിടയാക്കുന്നവിധം ദീർഘദൂര ബസുകൾ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലുകൾക്കു മുന്നിൽ നിർത്തുകയും യാത്രക്കാരിൽ നിന്നു ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ അമിത ചാർജ് ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നു വടക്കൻ മേഖല എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ യൂണിറ്റുകൾക്കു നിർദേശം നൽകിയത്.



യാത്രക്കാരുടെ പരാതി പരിശോധിച്ച് ശരിയാണെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തിയിരുന്നു. ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ നടത്തുന്ന ബസുകളിലെ ജീവനക്കാർ സാധാരണ ഭക്ഷണ സമയങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ കെഎസ്ആർടിസി സ്റ്റാൻഡുകളിലോ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസുകളിലോ സർക്കാരിതര അംഗീകൃത ഹോട്ടലുകളിലോ മാത്രമേ നിർത്താൻ പാടുള്ളുവെന്നാണു നിർദേശം. ഇതിനു വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്നത് യാത്രക്കാരുടെ പരാതിക്ക് ഇടവരുത്തുകയും കെഎസ്ആർടിസിക്കു വരുമാന നഷ്ടം വരുത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.



ഭക്ഷണത്തിനായി ബസ് നിർത്തുമ്പോൾ യാത്രക്കാരോട് ‘ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയമാണ്, എത്രയും വേഗം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എല്ലാവരും തിരികെ യാത്ര ചെയ്ത ബസിൽ തന്നെ തെറ്റാതെ എത്തിച്ചേരണം’ എന്നു ബസ് ജീവനക്കാർ പറയണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. കൂടാതെ, എല്ലാ യാത്രക്കാരും തിരികെ ബസിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു ബസ് ജീവനക്കാർ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ യാത്ര തുടരാൻ പാടുള്ളൂ.ദീർഘദൂര സർവീസുകളിൽ ഈ നിർദേശം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നു യൂണിറ്റ് ഓഫിസർമാർ പരസ്പരം പരിശോധിപ്പിക്കുകയും വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ജീവനക്കാർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കുകയും വേണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

English Summary: Official order published by KSRTC regarding food arrangement